Paris Hilton accueille son premier enfant avec son mari Cater Reum via la maternité de substitution; laisse tomber un aperçu adorable

Socialiste et entrepreneur américain populaire Paris-Hilton a embrassé la parentalité. Uh-huh, Paris est maintenant maman d’un nouveau-né qu’elle a accueilli avec son mari Carter Reum. Paris et Reum se sont mariés fin 2021 après avoir fréquenté pendant quelques années. Et par la suite, les deux ont eu envie de fonder une famille et finalement, en 2023, ils ont fait un beau début d’un nouveau chapitre de leur vie. Paris Hilton et Carter Reum ont accueilli un petit garçon par maternité de substitution.

Paris Hilton et Carter Reum ont eu un petit garçon

Hollywood News est rempli de mises à jour sur Paris Hilton embrassant la maternité. La nouvelle a également fait le tour d’Internet et Paris, Carter et leur petit ont été inondés d’amour et de bénédictions alors qu’ils accueillent un petit garçon dans leur famille. La mannequin et entrepreneure elle-même a confirmé la nouvelle avec People.com. Elle a dit qu’elle avait toujours rêvé d’être mère et qu’elle avait de la chance d’avoir trouvé Carter. “Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon”, a-t-elle déclaré au portail.

Paris Hilton donne un aperçu adorable de son petit garçon

Après la nouvelle, Paris Hilton a donné un aperçu de son petit garçon. Elle a partagé un portrait minimaliste, une photo de la main du petit autour du pouce de Paris. Il tirera sur vos cordes sensibles. Elle l’a légendé en s’adressant à son petit garçon en lui disant qu’il est déjà aimé au-delà des mots. Découvrez le post de Paris Hilton ici:

Kim Kardashian, Ashley Benson, Lindsay Lohan, Heidi Klum, Naomi Campbell, Miranda Kerr et d’autres célébrités ont envoyé des messages de félicitations pour Paris et Carter. Paris Hilton avait précédemment révélé qu’ils avaient prévu une FIV pendant la phase pandémique. Elle et Reum avaient exprimé leur désir de fonder une famille et, par conséquent, elle a pensé à «faire stocker et préparer les œufs». Félicitations aux nouveaux parents.