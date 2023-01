Paris Hilton accueille son premier bébé dans un adorable post Instagram – National

Paris Hilton et son mari Carter Reum sont désormais parents.

Hilton, une femme d’affaires prolifique et héritière de l’hôtel, a confirmé au magazine People qu’elle et Reum, tous deux âgés de 41 ans, avaient accueilli un héritier par mère porteuse.

“Cela a toujours été mon rêve d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés”, a déclaré Hilton à People. “Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon.”

Hilton a partagé la nouvelle sur Instagram, où elle a posté une photo de la main de son petit garçon tenant son propre ongle bien entretenu. Le nom de l’enfant n’est pas encore connu publiquement.

“Vous êtes déjà aimé au-delà des mots”, a écrit Paris à côté d’un emoji au cœur bleu.

Le magnat a épousé Reum, auteur, entrepreneur et capital-risqueur, en novembre 2021 après une relation de plus d’un an. Le couple a eu une somptueuse cérémonie de mariage de trois jours. Une grande partie des cérémonies ont été présentées dans l’émission de télé-réalité de Hilton Paris amoureux.

Hilton avait précédemment déclaré à People qu’elle et Reum avaient commencé le processus de fécondation in vitro (FIV) quelques mois après le début de la pandémie de COVID-19. Elle a dit que le moment était venu parce que “je suis dans un avion 250 jours par an”, donc ils ont pu obtenir les œufs “stockés et prêts”.

Reum aurait un autre enfant, qui est en âge d’aller à l’école primaire, issu d’une relation précédente.

L’année dernière, Hilton a déclaré qu’elle voulait “deux ou trois” enfants à elle dans le futur.