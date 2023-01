Paris Hilton accueille son premier bébé avec son mari Carter Reum : “Déjà aimé au-delà des mots”

Paris Hilton a annoncé la naissance de son premier bébé avec son mari Carter Reum.

“Vous êtes déjà aimé au-delà des mots”, a-t-elle écrit sur ses plateformes de médias sociaux avec un emoji au cœur bleu.

Le couple a récemment fêté son premier anniversaire de mariage.

PARIS HILTON DIT QU’ELLE ENVISAGE DE DEVENIR MAMAN EN 2023

Paris a admis qu’elle était prête à commencer la planification familiale presque dès qu’elle a rencontré Carter, et a partagé sur son histoire Instagram en novembre qu’elle attendait d’avoir des enfants jusqu’à la fin de sa première année de mariage.

“Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me demandent quand j’aurai un bébé”, écrivait-elle à l’époque. “La vérité est que mon mari et moi voulions profiter de notre première année de mariage ensemble en tant que couple et nous avions toujours prévu de fonder notre famille en 2023.”

Elle a ajouté : “La FIV est toujours un voyage pour tout le monde, mais nous avons tellement de chance d’avoir beaucoup d’embryons sains prêts et attendant de faire partie de notre équipe Cutesy ! Comme tout le monde le sait, j’ai un emploi du temps et des voyages extrêmement chargés, mais rien ne se passe moi plus excitée que (sic) de devenir maman en 2023 !”