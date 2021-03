Sarah Silverman s’excuse auprès de Paris Hilton pour une blague « pas gentille » qu’elle a faite sur le mondain il y a presque 14 ans.

Au cours de l’épisode de lundi de son podcast « This is Paris », Hilton a lancé une blague « dégoûtante » de NSFW que Silverman a racontée aux MTV Movie Awards 2007 à propos du temps passé par la mondaine derrière les barreaux.

Hilton a été condamnée à 45 jours de prison cette année-là pour avoir violé la probation dans une affaire de conduite imprudente liée à l’alcool et s’est elle-même enregistrée en prison quelques heures après avoir assisté à la cérémonie de remise des prix.

« Pour m’asseoir dans le public avec elle juste en me humiliant publiquement, étant si méchant, si cruel, j’étais assis là à vouloir mourir », a déclaré Hilton. «J’essayais de retenir mes larmes si fort. J’avais les larmes aux yeux. Je voulais littéralement sortir de toute la pièce, mais j’essayais d’être forte.

Elle a poursuivi: « C’était tellement douloureux, surtout ce que je traversais dans ma vie, d’avoir ensuite quelqu’un d’aussi méchant à ce sujet était vraiment difficile. »

Dans l’épisode de jeudi de « The Sarah Silverman Podcast », la comédienne s’est excusée auprès de Hilton, disant qu’elle « se sentait mal » à propos de la blague et pouvait voir la douleur de Hilton cette nuit-là.

« Alors que j’étais ravi du succès de mon monologue, je me souviens de l’avoir vue dans le public », a déclaré le comédien. « Je le fais vraiment. Et je me souviens avoir vu cette expression sur son visage, et mon cœur se serra, parce qu’il y avait une personne là-dessous. »

Bien que Hilton ait déclaré lundi qu’elle et le comédien ne s’étaient plus parlé depuis, Silverman a déclaré qu’elle avait envoyé à Hilton une lettre d’excuses quelques jours après la cérémonie.

« Je suis vraiment désolé que ma note ne lui soit pas parvenue, parce que je le pensais vraiment », a déclaré Silverman. « J’ai regretté les blagues pas des années plus tard, mais un peu immédiatement. »

Le comédien a présenté une autre excuse à Hilton.

« Alors, me voilà, 14 ans plus tard, en train de vous dire, Paris, que je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. «J’étais alors et je le suis, beaucoup plus complètement et avec beaucoup plus de compréhension, je pense, maintenant. Je ne peux pas imaginer ce que vous traversiez à l’époque. Ma compréhension de l’humanité à travers l’objectif de mon travail de comédien n’avait pas encore fusionné, et je suis désolé de vous avoir blessé. «

‘Encadrer Britney’ expose un problème plus grand que Britney

Bien que Silverman «ne puisse pas changer le passé», elle a dit que les comédiens «changent avec le temps» et qu’elle «ne ferait jamais ces blagues aujourd’hui».

Hilton est revenue à son propre podcast plus tard jeudi pour accepter les excuses de Silverman et dire qu’elle attend avec impatience « une ardoise propre et fraîche » avec le comédien.

« Merci, » dit Hilton. « J’apprécie vraiment, vraiment que vous ayez fait ça. Je sais que c’est difficile pour quiconque de s’excuser, et pour quelqu’un de faire ça signifie vraiment beaucoup. »

Hilton a ajouté qu’elle était devenue « larmoyante » en entendant Silverman se rappeler avoir vu la réaction de la mondaine dans le public.

« Je suis heureux que sa comédie ait grandi et elle se rend compte que ce n’est pas agréable de se moquer des gens », a déclaré Hilton. « Elle a vraiment grandi en tant que personne, comme nous le faisons tous, et je sais d’où elle vient parce que, comme tout le monde, nous avons tous dit des choses dans notre passé pour lesquelles nous nous sommes sentis mal, nous avons regretté plus tard. »

Hilton a ajouté qu’elle n’avait jamais reçu la lettre de Silverman, mais qu’elle aurait aimé pouvoir la lire à l’époque.

«Cette soirée aux MTV Awards me hante depuis très longtemps», a-t-elle poursuivi. « Les excuses ne sont jamais en retard, donc ça va. Mais je souhaite que celui que vous ayez donné (la lettre) me la donne, parce que cela aurait simplement signifié beaucoup à l’époque. »

Paris Hilton parle de « Framing Britney Spears », David Letterman

Sur son podcast plus tôt cette semaine, Hilton a révélé qu’elle était devenue « très émotive » en regardant le documentaire de Hulu « Framing Britney Spears », qui a remis en question le traitement que les médias ont réservé à Spears et à d’autres femmes.

Hilton a déclaré qu’elle pouvait comprendre les difficultés de Spears. En plus de se souvenir de la blague de Silverman, la mondaine a également décrit une interview de 2007 qu’elle a faite avec David Letterman, dans laquelle elle sent qu’il a fait tout son possible pour l’humilier.

Paris Hilton témoigne à propos des mauvais traitements qu’elle dit avoir subis dans un pensionnat de l’Utah

Selon Hilton, l’équipe des relations publiques de Letterman l’a contactée plusieurs fois pour une interview, mais elle «n’arrêtait pas de dire non». Finalement, quand Hilton a fait sortir un parfum, elle a accepté de participer à son programme de fin de soirée tant qu’il a promis de ne pas la faire passer en prison.

« J’avais l’impression que c’était un endroit sûr parce que je fréquentais Letterman depuis tant d’années, et il s’amusait toujours avec moi et plaisantait », a déclaré Hilton.

Cependant, peu de temps après que Hilton soit monté sur scène, Letterman a rompu sa parole, la faisant griller sur la nourriture qu’elle mangeait en prison et qu’elle avait rencontrée derrière les barreaux. À un moment donné, Hilton lui a dit: « J’ai évolué dans ma vie, donc je ne veux plus vraiment en parler. »

« Il n’était pas censé y avoir une seule question, puis il a continué à me pousser et à me pousser et je devenais tellement mal à l’aise, et j’étais tellement bouleversée », a-t-elle poursuivi. «C’était comme s’il essayait délibérément de m’humilier.

Hilton a déclaré qu’elle avait supplié Letterman pendant les pauses publicitaires d’abandonner le sujet, mais il ne céderait pas.

«C’était juste très cruel et très méchant», a-t-elle déclaré. «Après la fin, je l’ai juste regardé et j’ai dit: ‘Je ne reviendrai plus jamais dans cette émission. Vous avez franchi la ligne.’ Je ne l’ai pas dit parce que je ne suis pas ce genre de personne, mais je me suis mis en colère. «

Selon Hilton, Letterman aurait plus de mal à s’en sortir avec cette interview si elle se produisait aujourd’hui.

« Il n’y a aucun moyen que cela se produise aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « C’est un monde tellement différent maintenant. »

Hilton a ajouté qu’elle avait finalement repris l’émission de Letterman après s’être abondamment excusé. Elle a dit que leur prochaine interview était « tellement meilleure ».

«Il savait qu’il ne fallait plus refaire ça», dit-elle. « Je pense qu’il s’est senti mal. »

«Nous sommes tous des survivants»: Paris Hilton dénonce des abus généralisés dans son ancienne école dans un nouveau documentaire