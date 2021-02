Le podcasting a un fort attrait pour les futurs perturbateurs et visionnaires des médias. Dans le médium encore en développement, ils voient de l’argile humide, capable d’être moulée en un récipient idéal pour le journalisme narratif de longue durée, la fiction ou les jeux, les comédies musicales ou les mémoires.

Ajoutez Paris Hilton à leurs rangs. Hilton, maître d’une ère antérieure des communications de masse dans les premiers temps alimentés par les tabloïds, se lance dans le secteur du podcast avec une nouvelle société, sa propre émission et une tournure inhabituelle sur une forme qui cherchera à créer un équivalent audio aux médias sociaux. .

«This Is Paris» fera ses débuts le 22 février en partenariat avec iHeartMedia, le géant de la radio devenu l’un des plus grands distributeurs de podcasts, avec plus de 750 émissions collectant plus de 250 millions de téléchargements par mois. Destinée aux plus de 40 millions d’abonnés de Hilton sur les plateformes de médias sociaux, la nouvelle émission offrira un mélange de contenu personnel et de conversations avec sa famille, ses amis et d’autres célébrités. Ce sera le produit phare d’une liste prévue de sept émissions qui seront produites par la société Hilton, London Audio, et le réseau iHeartPodcast. Les autres programmes, mettant en vedette différents hôtes, sortiront au cours des trois prochaines années.

«J’ai toujours été un innovateur et un pionnier en matière de télé-réalité, de social, de DJing, et maintenant je crois vraiment que la voix et l’audio sont la prochaine frontière», a-t-elle déclaré dans une interview.