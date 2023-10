Paris — A seulement 10 mois de l’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris 2024, la capitale française se bat une invasion de punaises de lit.

Ces minuscules parasites ont été signalés pour la première fois dans des hôtels et des appartements en location de vacances à travers la ville au cours de l’été. Ensuite, il y a eu des observations dans des salles de cinéma et, ces derniers jours, des punaises de lit ont même été signalées rampant sur les sièges des trains à grande vitesse nationaux et du métro parisien.

Un conducteur de métro a été consterné de trouver des invités indésirables dans sa cabine de conducteur.

Une punaise de lit présumée est vue rampant sur l’accoudoir d’un train voyageant entre Paris et Lille, en France, sur une photo publiée en ligne par l’utilisateur X “LaTogolaise”. Reuters/TWITTER/@_LaTogolaise



Les passagers du train horrifiés ont partagé des vidéos des insectes sur les réseaux sociaux, incitant de nombreux voyageurs à prêter une attention particulière avant de s’asseoir ou de laisser tomber des sacs en tissu ou des manteaux sur le sol à leurs pieds. Une personne a déclaré à ses abonnés que les passagers étaient « paniqués » lorsqu’ils ont réalisé qu’il y avait des punaises de lit dans le wagon et qu’ils ne pouvaient descendre qu’à la gare suivante.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Certains ont même quitté le navire pour le Maroc.

Les autorités portuaires de Tanger ont découvert lundi des punaises de lit sur un ferry à passagers arrivé de Marseille, dans le sud de la France, après le déclenchement de l’alerte lors de la traversée de la Méditerranée. C’était la première fois que les autorités marocaines remarquaient des punaises de lit en provenance de France en déplacement et, à leur arrivée à Tanger, les passagers devaient attendre que le navire et sa cargaison soient nettoyés et désinfectés avant d’être autorisés à débarquer.

Les médias marocains ont rapporté que le port de Tanger et les autorités sanitaires avaient mis en place des protocoles de surveillance supplémentaires après l’arrivée du ferry pour détecter et empêcher la propagation des punaises de lit à partir de tout autre navire arrivant de France.

Les entreprises parisiennes spécialisées dans le traitement des infestations d’insectes se disent débordées ces dernières semaines. Les Parisiens déboursent en moyenne 500 dollars pour faire traiter leur maison s’ils découvrent de minuscules insectes.

Une punaise de lit est vue rampant sur le cadre d’un canapé dans une maison de L’Hay-les-Roses, juste à l’extérieur de Paris, France, le 29 septembre 2023. REUTERS



La Mairie de Paris est particulièrement inquiète du risque potentiel pour les visiteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques en été.

“Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles”, a écrit l’adjoint au maire de Paris Emmanuel Grégoire à la Première ministre Elisabeth Borne. Il a appelé le gouvernement à élaborer un plan d’action pour résoudre le problème au niveau national.

Le ministre des Transports Clément Beaune a déjà annoncé une réunion cette semaine avec différents opérateurs de transports publics, en vue de “rassurer et protéger” les voyageurs.

Comment se protéger des punaises de lit

Les punaises de lit sont minuscules, mais elles sont visibles à l’œil nu. Ils peuvent se propager facilement et adorent se cacher dans les matelas et autres tissus d’ameublement comme les rideaux, mais aussi entre les lames de parquet, dans les prises électriques et même derrière le papier peint. Ils sortent la nuit pour se nourrir de sang humain.

Dans une ville très fréquentée comme Paris, les touristes peuvent involontairement récupérer les passagers embêtants dans leurs valises dans un hôtel infecté, puis prendre le métro ou d’autres moyens publics et déposer les auto-stoppeurs sur les sièges.



Ouais ! Punaises!! 15 meilleurs conseils anti-bugs pour les voyageurs 16 photos

Les exterminateurs disent qu’il est essentiel d’agir rapidement si vous repérez des punaises de lit. Tous les vêtements et draps qui pourraient être infectés doivent être placés dans des sacs poubelles et bien fermés, puis tous lavés à haute température.

Les experts soulignent que l’hygiène n’a rien à voir avec la propagation des punaises de lit : leur taux de fertilité élevé signifie qu’une fois qu’elles trouvent un endroit où manger et se reproduire, elles se propagent rapidement.

Un rapport publié cet été par l’Anses, l’Agence nationale française de l’alimentation, de l’environnement et de l’hygiène du travail, souligne que deux principaux responsables de la récente prolifération des punaises de lit en France : l’augmentation du tourisme et une plus grande résistance aux insecticides.