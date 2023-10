Paris grouille de punaises de lit alors que la capitale française se prépare à accueillir les Jeux olympiques

La capitale française, Paris, lutte contre une invasion de punaises de lit, à peine 10 mois avant les Jeux olympiques d’été de 2024. Les minuscules parasites ont été repérés pour la première fois dans les hôtels et les appartements en location de la ville au cours de l’été. À l’époque, les cinéphiles étaient dégoûtés par ces bugs dans les salles de cinéma et aujourd’hui, les utilisateurs des réseaux sociaux signalent des punaises de lit rampant sur les sièges des trains à grande vitesse et du métro parisien. Les photos et vidéos de punaises de lit dans le métro deviennent virales sur X (anciennement), les passagers avertissant les autres de faire attention avant de s’asseoir sur un siège ou de déposer leurs sacs.

Dans les bus @GroupeRATP aussi il ya des punaises 🤣 pic.twitter.com/DbnmgMwEQY -Ssiguss (@Ssiguss) 27 septembre 2023

France24 a déclaré dans un rapport que le ministre des Transports du pays, Clément Beaune, s’est engagé à « protéger » le public de la menace en organisant une réunion des opérateurs de transports publics.

Les punaises de lit avaient disparu de la vie quotidienne en France dans les années 1950, mais leur résurgence est principalement due à la forte densité de population et à l’augmentation des transports en commun.

La mairie de Paris a exhorté le président Emmanuel Macron à prendre des mesures pour contrôler l’infestation, notamment en créant un groupe de travail dédié, a indiqué le média.

Malgré ces voix, l’adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déclaré qu’il n’y avait « aucune menace pour les Jeux Olympiques » et a exhorté tout le monde à travailler ensemble pour résoudre le problème. « Les punaises de lit existaient avant et elles existeront après », a-t-il ajouté.

Les opérateurs de transport ont déclaré qu’ils resteraient « extrêmement vigilants » et La France Locale a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’observations plus récentes depuis celle filmée par un passager la semaine dernière.

Les entreprises spécialisées dans la lutte contre les infestations d’insectes se disent débordées ces dernières semaines. Une visite coûte plusieurs centaines de dollars et l’opération de lutte antiparasitaire doit souvent être répétée.

Ces insectes suceurs de sang ont reçu le nom de punaises de lit parce qu’ils ont l’habitude de nicher dans les matelas. Ils sortent la nuit pour se nourrir de sang humain.