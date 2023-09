Paris fumige les moustiques tigres alors qu’ils – et les maladies qu’ils transportent – ​​se propagent à travers l’Europe

Les routes ont été fermées jeudi à Paris pour la toute première fumigation anti-moustique.

La ville lutte contre les moustiques tigres asiatiques qui se propagent dans le nord de l’Europe.

Paris est particulièrement préoccupé par la dengue.

Les autorités sanitaires de Paris ont fumigé pour la première fois jeudi des zones de la capitale française pour tuer les moustiques tigres porteurs de maladies dont la progression rapide à travers l’Europe du Nord aurait été accélérée par le changement climatique.

Les routes ont été fermées et les gens ont été invités à rester chez eux dans le sud-est de Paris aux premières heures de jeudi alors que les entreprises de lutte antiparasitaire pulvérisaient de l’insecticide sur les arbres, les espaces verts et autres zones de reproduction des moustiques.

De telles scènes se produisent régulièrement dans les villes tropicales et deviennent de plus en plus courantes en Europe à mesure que le moustique tigre, qui peut transporter les virus de la dengue, du chikungunya et du zika, se propage depuis son Asie du Sud-Est natale.

« C’était une première à Paris, mais ce n’est pas la première en France », a déclaré à la télévision BFM l’adjointe à la maire de Paris Anne Souyris, chargée de la politique de santé. « Le sud de la France est touché depuis quelques années par le moustique tigre. »

L’agence régionale de santé de la capitale, l’ARS Île-de-France, a déclaré que la zone ciblée par la fumigation se situait à 150 mètres (500 pieds) autour du domicile d’une personne du 13e arrondissement de la capitale qui avait contracté la dengue lors d’un voyage.

« Ces opérations sont menées pour réduire le risque de transmission de la dengue après la détection d’un cas », précise le communiqué.

Une deuxième opération de fumigation est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi à Colombes, dans la banlieue nord-est du centre de Paris, après qu’une deuxième personne soit tombée malade de la dengue au retour d’un voyage à l’étranger.

Les autorités municipales tentent d’empêcher le développement d’une chaîne de transmission dans la région parisienne, qui abrite environ 12 millions de personnes.

Si un moustique tigre pique une personne ayant importé un virus de l’étranger, elle devient alors porteuse de la maladie.

Propagation rapide

Le moustique tigre, également connu sous le nom d’Aedes albopictus, est arrivé dans le sud de l’Europe au cours de la première décennie de ce siècle et s’est depuis propagé rapidement vers le nord, s’établissant en France, en Allemagne et en Suisse.

Les experts de la santé affirment qu’il a prospéré sur le continent en partie à cause du changement climatique, le temps plus chaud raccourcissant la période d’incubation de ses œufs tandis que les hivers ne sont plus assez froids pour tuer les ravageurs.

Après avoir été repéré pour la première fois en France en 2004, il est désormais présent dans 71 des 96 départements de la métropole, même dans les zones proches des côtes nord de la Manche, selon les données du ministère de la Santé.

Les gens sont encouragés à signaler leurs observations, grâce à un site Web spécial collectant des preuves.

« Nous sommes convaincus que c’est un risque qui va s’accroître », a déclaré en avril à l’AFP Marie-Claire Paty, responsable de l’unité de surveillance des maladies à transmission vectorielle à l’organisme de santé publique Santé Publique.

La dengue et le chikungunya présentent des symptômes similaires de fièvre, de crampes et de maux de tête et les deux peuvent entraîner de graves complications, le chikungunya affectant le système nerveux et la dengue provoquant parfois des hémorragies.

Le Zika ne provoque souvent aucun symptôme chez les personnes infectées, mais le virus peut être dangereux pour les fœtus et provoquer de graves problèmes cérébraux et malformations chez les enfants.

Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC), a déclaré en juin que si la propagation du moustique tigre continue, « nous pouvons nous attendre à voir davantage de cas, voire de décès », dus à des maladies transmises par les moustiques.

La France comptait 65 cas de dengue contractés localement en 2022, selon l’ECDPC.