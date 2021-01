Fini les musées, les bateaux fluviaux remplis de touristes qui sillonnent la Seine, les terrasses des trottoirs offrant leurs plaisirs au crépuscule, les cinémas, les délices occasionnels de l’errance et les plaisanteries bruyantes des villes les plus septentrionales du sud. A leur place, une tristesse grise s’est installée sur la ville comme du brouillard.

Les tabous tombent. Les gens mangent des sandwichs sous la bruine sur les bancs de la ville. Ils cèdent – oh, l’horreur! – à emporter sous forme de «le click-and-collect». Ils dînent plus tôt, une américanisation abominable. Ils contemplent avec résignation l’offre craie sur tableau noir des restaurants aux volets longs promettant encore une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon. Ces menus sont des fossiles du monde pré-pandémique.

PARIS – «Nous aurons toujours Paris.» Il s’avère que la réplique la plus célèbre des films était peut-être fausse.

«La morosité parisienne n’est pas simplement climatique», écrivait Saul Bellow en 1983. «C’est une force spirituelle qui agit non seulement sur les matériaux de construction, sur les murs et les toits, mais aussi sur votre caractère, vos opinions et votre jugement. C’est un astringent puissant. »