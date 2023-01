Paris Fashion Week : les temps forts des défilés homme automne-hiver 2023

Écrit par Samantha Tse, CNNParis, France

Les défilés de mode masculine à Paris sont en cours et malgré des températures glaciales et une grève des transports en commun débilitante, la communauté de la mode est en pleine force.

L’événement de cette saison, qui se termine dimanche, offre un certain nombre de premières, dont les débuts inattendus des cheveux aux couleurs vives d’Usher et la collaboration tant attendue entre Louis Vuitton et le designer américain Colm Dillane de KidSuper.

Des observations de célébrités aux collections exceptionnelles, lisez la suite pour nos impressions sur les émissions jusqu’à présent.

Le nouveau néon d’Usher

Usher aux cheveux orange sanguine. Crédit: Pierre Suu/Getty Images

L’artiste lauréat d’un Grammy Award a illuminé le premier rang avec sa nouvelle chevelure orange flamboyante. Usher a fait ses débuts avec son look à effet néon et ombré le premier jour des spectacles à Wales Bonner et a de nouveau été repéré à Bianca Saunders le lendemain. Portant le look d’ouverture complet de la piste de la saison dernière, sa présence a poussé les photographes à réclamer une photo.

Cours de géométrie à Issey Miyake

Un intermède dansant a démontré le mouvement des vêtements sur le podium d’Issey Miyake. Crédit: Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Les formes géométriques, avec un fort accent sur les triangles, ont été le point de départ et l’impulsion de la collection Homme Plissé Issey Miyake de cette saison‚ montrant les nombreuses itérations de la façon dont les triangles et autres éléments angulaires peuvent être tordus et manipulés dans des silhouettes et des motifs complexes.

Les plis emblématiques, bien sûr, étaient en abondance, des pantalons plissés aux détails pliés sur les chemises et les manteaux sans manches, et les plis plus larges et plus lâches qui tombaient des épaules sur les vêtements d’extérieur en nylon.

Le spectacle a été ponctué de spectacles de danse qui montraient à quel point les vêtements se déplaçaient, alors que les interprètes se faufilaient dans et autour d’un spectacle de lumière qui présentait – vous l’avez deviné – des formes plus géométriques.

Jenna Ortega a canalisé Grace Jones à Saint Laurent

Jenna Ortega assiste au défilé homme Saint Laurent à Paris. Crédit: Stéphane Cardinale/Corbis/Getty

Jenna Ortega, star de la série Netflix “Wednesday”, est sortie dans une robe noire à capuche et dos nu pour le premier défilé masculin d’Anthony Vaccarello pour Saint Laurent à Paris. La robe dos nu, issue de la collection printemps-été 2023 de la marque, rappelle le look emblématique de Grace Jones. Assis au premier rang, l’acteur était visiblement hypnotisé par la performance au piano de Charlotte Gainsbourg qui clôturait le spectacle.

Bottes orthopédiques Rick Owens

Rick Owens a poussé les grosses bottes à l’extrême lors de son défilé de mode masculine. Crédit: Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Rick Owens n’est pas étranger aux chaussures tendance – ses plates-formes Kiss vertigineuses sont devenues un objet culte. Cette saison, le designer américain a canalisé le glamour orthopédique avec une botte qui offrait une silhouette beaucoup plus épaisse sur la jambe, avec un rembourrage épais maintenu par des sangles à boucle en cuir. Le moyen le plus chic de se remettre d’un pied cassé ?

Rosalía a secoué Louis Vuitton

Rosalía a volé la vedette au défilé Louis Vuitton. Crédit: Stéphane Cardinale/Corbis via Getty Images

La popstar espagnole Rosalía a secoué le toit du Louvre avec sa performance électrisante pour le défilé de mode Louis Vuitton, qui a dévoilé une nouvelle collection avec son premier directeur créatif invité, Colm Dillane de KidSuper. L’artiste a ouvert le défilé vêtue d’un ensemble surdimensionné entièrement blanc et a parcouru le podium avec une torche faisant clignoter le monogramme emblématique de la marque française avant de monter sur une voiture jaune et de se lancer dans une interprétation de son tube “Candy”.

La collection Automne-Hiver 2023 comprenait un mélange de tailleurs élégants, de vêtements utilitaires, de pièces d’inspiration sportive et de manteaux en patchwork.

Culture rave adulte chez Dries Van Noten

Une performance de batterie du duo belge Lander & Adriaan a marqué le spectacle de Dries Van Noten. Crédit: Peter White/Getty Images

La musique a toujours été importante pour Dries Van Noten. Les passionnés se souviendront de son défilé Automne-Hiver 2011, dont la bande-son a été spécialement mixée par les maîtres de David Bowie. Cette saison, le créateur belge a exploré la culture rave des années 90 avec une sensibilité plus adulte. Les invités se sont rendus dans un parking à plusieurs niveaux pour le spectacle, rempli de musiciens expérimentaux exécutant des rythmes techno doux, tandis que de la bière était offerte à partir d’un chariot en acier. Au sommet, le duo belge Lander & Adriaan a interprété ce que les notes du spectacle appelaient “sophisti-rave” à la batterie et aux synthétiseurs. La bande-son hypnotique a donné le ton à la nouvelle collection qui comportait des motifs de flore et de faune, des sabots en fourrure, des vêtements d’extérieur allant des manteaux sur mesure à la taille pincée aux doudounes surdimensionnées avec des motifs abstraits et des pantalons cargo spacieux des années 90.

Junya Watanabe dévoile la collaboration avec Palace

Junya Wantanabe a collaboré avec la marque londonienne de skatewear Palace. Crédit: Estrop/Getty Images

Junya Watanabe, bien connu pour sa longue liste de collaborations de mode, a choisi de célébrer les nombreuses marques avec lesquelles il a travaillé au fil des ans, notamment New Balance, Oakley, North Face et Timberland, dans une collection à prédominance monochrome. Le logo incomparable Tri-Ferg de Palace, la marque de vêtements de skate basée à Londres, a également été repéré sur la piste, sur une veste de parka en partie matelassée noire. Une autre première.