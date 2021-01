Sex and the City pourrait être de retour sans Kim Cattrall, mais la série originale aurait peut-être été légèrement différente si les réservations originales des acteurs s’étaient déroulées comme prévu.

Les héritières de célébrités Paris et Nicky Hilton ont révélé qu’elles étaient censées jouer dans la comédie dramatique à succès de HBO – qui a initialement duré six saisons et 94 épisodes entre 1998 et 2004.

Les bombes blondes ont été jetées pour incarner les voisins du personnage emblématique de Kim, 64 ans, Samantha Jones – mais ils ne se sont pas présentés pour leur premier jour de tournage.

S’ouvrant sur leur casting et la non-présentation ultérieure, Nicky, 37 ans, dit qu’elle et sa soeur Paris, 39 ans, regrettent maintenant profondément de ne pas faire partie de la série télévisée à succès.







(Image: Getty Images)



Découvrant son âme sur le podcast de Kate et Oliver Hudson, Sibling Revelry, Nicky a expliqué: «Nous avons été choisis dans Sex And The City.

«Nous allions être les nouveaux voisins de Samantha Jones dans le district de Meatpacking.

«Paris et moi étions à Los Angeles et nous n’avons pas pris l’avion pour tourner Sex And The City.»

Ne pas prendre leur vol signifiait que les sœurs ne figuraient pas dans la série – et elles ne se sont même pas excusées pour leur non-présentation.







(Image: NY Daily News via Getty Images)



Nicky a poursuivi: « Non seulement nous ne nous sommes pas présentés, mais nous avions tellement peur que nous n’avons même pas appelé. »

Admettant ses remords, l’héritière de l’hôtel Hilton a ajouté: «C’est l’un des plus grands regrets de tous les temps, car j’étais tellement obsédée par le spectacle.»

Les dames pourraient être en mesure de rattraper le temps perdu maintenant que Sex and The City est en train d’être relancé.







(Image: Getty Images)



Plus tôt ce mois-ci, HBO a confirmé qu’une nouvelle série de suites en 10 parties commencerait le tournage – avec les stars originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis revenant toutes pour réviser leurs rôles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York respectivement.

Les fans de la série craignent le retour de la série sans Samantha Jones, la favorite des fans, interprétée par Kim.

Beaucoup ont déclaré que la série serait simplement «et la ville» sans le personnage emblématique qui était célèbre pour profiter du sexe tout au long de la série et des deux films dérivés.