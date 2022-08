Paris et Berlin veulent que des TikTokers soient déployés contre Moscou – médias

La France et l’Allemagne auraient formulé des plans sur la manière dont l’UE pourrait influencer les Russes

Les TikTokers et les YouTubers pourraient aider l’UE à creuser un fossé entre le gouvernement russe et le peuple, auraient déclaré l’Allemagne et la France à d’autres membres du bloc.

Des idées sur la manière dont l’UE pourrait influencer les citoyens russes ont été formulées dans un document diffusé au sein du bloc avant la réunion de haut niveau de cette semaine à Prague, a rapporté Bloomberg lundi. Le plan est destiné à être discuté à huis clos, mais l’agence de presse a déclaré avoir étudié le document.

Berlin et Paris ont suggéré d’inscrire des blogueurs vidéo populaires sur des plateformes telles que YouTube, Facebook, TikTok, Telegram et VK pour aider à diffuser des cours d’enseignement financés par l’UE sur “L’éducation aux médias” selon Bloomberg. Les cours sont censés expliquer aux Russes pourquoi ils devraient licencier “Propagande russe” et confiance “informations indépendantes” cela contredit ce que dit le gouvernement russe.

L’UE devrait également cibler les minorités russophones dans d’autres pays avec un contenu qui sert le même objectif, indique le rapport. Il existe également une proposition de “Pôle de contournement de la censure sur Internet” pour les Russes.

Après que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, l’UE a considérablement intensifié ses efforts pour faire taire les médias russes au sein du bloc. Les médias financés par le gouvernement RT et Sputnik ont ​​été interdits de diffusion, tandis que les géants de la technologie basés aux États-Unis tels que Facebook ont ​​cessé de montrer le contenu des organes de presse sur leurs plateformes aux résidents de l’UE. Bruxelles a justifié la censure par la nécessité de contrer la “propagande russe”.

Moscou a également imposé des restrictions aux médias, mis sur liste noire certains médias occidentaux en représailles et introduit des sanctions pour calomnie contre les forces armées russes.