Paris est-il prêt à accueillir les JO ? La lutte pour le nettoyage de la Seine dans la ville hôte

A quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, Paris se prépare à accueillir ce grand événement. Auparavant, la Seine avait été choisie pour accueillir certaines épreuves de natation. Mais au cours du siècle dernier, la rivière a été considérée comme impropre à la baignade en raison de la forte concentration de polluants, de métaux et de bactéries fécales. En fait, en 1923, les autorités parisiennes ont interdit aux nageurs de se baigner dans la Seine. Bien que plusieurs tentatives aient été faites depuis lors, aucun résultat substantiel n’a encore été obtenu.

Time a rapporté que rien qu’en 2022, “1,9 millions de mètres cubes d’eaux usées non traitées“ se déversait dans la Seine, ce qui veut dire que le fleuve était encore pollué, voire très pollué. Cependant, les responsables parisiens ont déclaré plus tôt qu’ils souhaitaient que le fleuve de la capitale accueille la cérémonie d’ouverture, tout comme les Jeux olympiques de 1900. La question est : peut-il être nettoyé d’ici là ? Cela peut sembler une tâche ardue, mais la foi peut déplacer des montagnes, comme on dit.

Un effort herculéen qui s’accélère pour nettoyer la Seine

La première mesure significative prise pour nettoyer la Seine a été prise en 2016, lorsque Paris s’est portée candidate à l’organisation des Jeux olympiques. Entreprise de surveillance de l’eau, Fluidion a été employée en 2016 et surveille depuis lors les niveaux de pollution de la rivière. Plusieurs améliorations des infrastructures et l’avènement de la technologie ont été promulgués depuis lors, le plus important étant le bassin de stockage d’Austerlitz. Le bassin a la taille des 20 piscines olympiques qui ont été construites pour sauver les Jeux olympiques de cette année.

via Reuters Une visualisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 est illustrée dans ce document non daté obtenu le 13 décembre 2021. Paris 2024/Florian Hulleu/document via REUTERS CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS AUCUNE REVENTE. PAS D’ARCHIVES

La station d’Austerlitz agira comme un réservoir géant d’eau de pluie et est capable de retenir plus de 46 millions de litres d’eau. La ville étant confrontée à de fortes pluies en été, le bassin stockera l’eau, qui sera ensuite transportée via un tunnel vers une station d’épuration. L’eau sera purifiée et, lorsque les normes de sécurité seront respectées, elle sera reversée dans la gigantesque Seine. Même s’il ne réduira pas la pollution déjà présente et omniprésente, le bassin de stockage d’Austerlitz empêchera certainement la Seine de polluer davantage.

Selon un récent reportage de CBC News, plusieurs immenses réservoirs souterrains sont également en cours de construction pour capter les déchets non traités sous l’eau. Le rapport ajoute également que la construction se déroule à très grande échelle et dans l’urgence, car le temps presse. Selon l’adjoint au maire de Paris, ‘il n’y a pas de plan b‘ mais continuer à éliminer les polluants via des réservoirs. Les méthodes appliquées ont montré pour l’instant des résultats tout à fait satisfaisants.

La Seine est-elle suffisamment propre pour accueillir les JO de Paris en 2024 ?

Selon les derniers rapports, la Seine est encore loin d’être suffisamment propre pour accueillir les épreuves de natation des JO de Paris 2024. L’été dernier, le test a été annulé car la rivière n’était toujours pas jugée assez propre. Les pluies incessantes ont également entraîné l’annulation du triathlon olympique de l’année dernière, des épreuves tests de paratriathlon et de la Coupe du monde de natation en eau libre.

Cependant, le bassin de stockage d’Austerlitz est là pour sauvegarder le grand événement au cas où la ville serait à nouveau frappée par de fortes pluies. Les réservoirs souterrains ont également commencé à montrer leurs effets, les rapports faisant état d’une baisse très significative des niveaux de pollution. Par rapport à 2021, une baisse de 90 % du niveau de pollution a été signalée en 2022.

Depuis près d’une décennie maintenant, plusieurs campagnes de nettoyage au-dessus et sous l’eau ont été entreprises. Selon Time, plus de 360 ​​tonnes de polluants étaient évacuées de la Seine chaque année. Les polluants étaient principalement constitués d’objets électroniques, tels que des téléviseurs et des véhicules. De plus, les touristes et les habitants s’efforcent également de nettoyer l’eau.

S’il n’y aura aucun problème à accueillir la cérémonie d’ouverture en Seine, qui se déroulera pour la première fois hors stade, le plan d’eau n’est toujours pas jugé apte aux épreuves de natation. Cependant, avec une baisse significative des niveaux de pollution par rapport aux années précédentes et quelques mois supplémentaires pour la remettre à son état d’origine, la Seine devrait être suffisamment propre au nettoyage au moment où les athlètes arriveront à Paris pour une cérémonie d’ouverture historique.

Cérémonie d’ouverture en Seine – en maladie et en santé

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques d’été, la cérémonie d’ouverture se déroulera hors d’un stade, et le premier privilège a été honoré sur la Seine. Le fleuve accueillera un défilé d’ouverture avec des bateaux séparés pour la délégation de chaque pays. Il s’agira d’un défilé de 6 km où 10 500 athlètes participants traverseront le centre de Paris et se termineront devant le Trocadéro.

Le Trocadéro accueillera de facto le reste des cérémonies d’ouverture et des spectacles. Les fans assisteront gratuitement à l’événement sur les quais de Seine, tandis que ceux qui souhaitent l’assister sur le pont d’Austerlitz devront acheter des billets. Étant un défilé ouvert, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 devrait être la plus grande jamais organisée. Et les épreuves de natation dans la Seine le seront-elles aussi, alors que le monde espère que le fleuve emblématique de la France deviendra suffisamment propre ?

