Paris envisage l’interdiction des scooters électriques dans un cas test pour l’industrie de la micromobilité

Promenez-vous dans les rues d’une grande ville d’Europe ou d’Amérique du Nord, et il y a de fortes chances que vous finissiez par tomber sur une volée de trottinettes électriques aux couleurs vives, disposées de manière plus ou moins ordonnée, attendant les passagers. Pour certains, les e-scooters à louer sont une horreur, susceptible de provoquer des accidents sur et hors du trottoir. Pour d’autres, ils symbolisent la commodité et constituent une alternative bienvenue aux voitures.

Cette polarisation est particulièrement évidente à Paris, qui connaît une transformation majeure menée par sa maire, Anne Hidalgo, dans le but de récupérer l’espace public des routes et des véhicules pour rendre la ville plus vivable.

Aujourd’hui, Hidalgo est confrontée à un choix difficile : les politiciens de plusieurs partis l’appellent pour interdire les scooters électriques de la ville lorsque les contrats de leurs opérateurs prendront fin en février 2023. Pendant ce temps, Lime, Dott et Tier – les trois sociétés autorisées à opérer scooters à Paris — disent qu’ils aident la ville à atteindre ses objectifs environnementaux. Elle devrait prendre une décision dans les prochaines semaines, selon l’un de ses adjoints, David Belliard.

“Nous nous interrogeons sur le rapport coût-bénéfice de ces machines”, a-t-il déclaré au Washington Post, citant la congestion, la sécurité et l’insuffisance des preuves de leurs avantages environnementaux.

Toute décision prise à Paris pourrait avoir des ramifications mondiales : alors que de nombreuses villes du monde, dont New York et DC, ont étendu l’utilisation des scooters, beaucoup adoptent également une législation pour freiner l’industrie de la micromobilité.

La sécurité est une préoccupation majeure : en France, les chiffres du gouvernement montrent que 24 personnes sont décédées l’année dernière à la suite d’un accident impliquant un véhicule personnel à moteur, qui comprend des scooters, des hoverboards et des Segways. Cela représente une augmentation par rapport à sept décès en 2020 et 10 en 2019. Au-delà des décès, il y a eu 337 accidents impliquant ces véhicules au cours des huit premiers mois de cette année, selon Reuters, contre 247 au cours des huit premiers mois de 2021.

Paris a des règles strictes sur l’endroit où les scooters sans quai peuvent se garer, mais dans de nombreuses villes, il est courant de les trouver éparpillés sur les trottoirs, créant des risques pour les piétons, en particulier les personnes âgées et les malvoyants.

Les opérateurs de scooters soulignent que l’augmentation des accidents et des décès doit être considérée dans le contexte d’une utilisation accrue. Nicolas Gorse, directeur commercial de Dott, a déclaré au Post par e-mail que “la sécurité par voyage augmente”.

Un porte-parole de Lime, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour partager les données internes de l’entreprise, a déclaré à The Post par e-mail qu’entre janvier 2020 et juin 2022, “plus de 99,99% des voyages de Lime à Paris étaient sans incident de sécurité”. Le porte-parole a déclaré que les scooters électriques Lime “voyaient moins d’incidents mortels par trajet que les vélos, et beaucoup moins que ceux causés par les cyclomoteurs ou les voitures”.

Les partisans des scooters électriques soutiennent qu’ils aident à retirer les véhicules polluants des routes. Mais Belliard, qui est membre du Parti vert, affirme que le bénéfice environnemental est surestimé. Il y a un débat sur la part des conducteurs de scooters électriques qui prendraient un véhicule – au lieu d’utiliser les transports en commun, le vélo ou la marche – si les scooters n’étaient pas disponibles : des experts ont déclaré au Parlement britannique en 2020 qu’en général, “les preuves actuelles montrent une relative faible abandon de l’utilisation de la voiture dans les villes européennes, et plus d’un abandon des modèles de déplacement actifs et des transports publics.

Les opérateurs affirment également que les scooters électriques peuvent aider à réduire la pression sur les transports publics, en particulier avant des événements tels que les Jeux olympiques d’été de Paris en 2024. Ils soulignent que lorsque les travailleurs des transports publics se sont mis en grève à Paris au début du mois, les scooters électriques étaient une alternative populaire parmi les navetteurs.

Les opposants aux scooters électriques ont d’autres préoccupations, notamment en matière de stationnement et de congestion. Les infrastructures de circulation à Paris n’ont pas été construites pour accueillir une flotte de milliers de nouveaux véhicules de micromobilité, explique Jérôme Monnet, codirecteur de l’École d’urbanisme de Paris.

Pour faire face à ces problèmes, la ville de Paris a imposé de nouvelles restrictions à l’industrie des scooters électriques, limitant le nombre d’opérateurs agréés à trois, plafonnant leur flotte collective à 15 000 et mettant en place des restrictions sur l’endroit où les scooters peuvent se garer et à quelle vitesse ils peuvent aller. Maintenant, les responsables veulent aller plus loin et ont demandé des propositions à Lime, Dott et Tier sur la manière dont ils intégreront mieux les véhicules dans la ville si leurs contrats sont renouvelés.

Les propositions avancées par les entreprises incluent la vérification de l’âge des conducteurs et l’engagement d’équiper davantage de scooters de plaques d’immatriculation pour permettre à la police de délivrer plus facilement des contraventions aux conducteurs qui enfreignent les règles de circulation. Ils disent qu’ils ont déjà mis en œuvre certains changements, notamment en testant de nouvelles technologies pour forcer les conducteurs à garer leurs scooters à des endroits désignés.

“Si Paris accepte nos propositions, elle deviendrait la ville avec la réglementation sur les scooters la plus stricte au monde”, a déclaré à Reuters Garance Lefèvre, directrice des affaires publiques de Lime.

Paris n’est pas la première ville à envisager d’interdire les e-scooters partagés : en avril, la mairie de Cincinnati a imposé un couvre-feu à 18 heures sur l’utilisation des scooters, avant de l’étendre à 21 heures quelques mois plus tard. Selon le radiodiffuseur local WVXU, les responsables de la ville ont déclaré qu’ils envisageaient une interdiction. Et en 2020, les autorités ont brièvement interdit la location de scooters électriques flottants dans certaines parties de Copenhague.

Mais Paris a été à l’avant-garde de la réglementation de l’industrie de la micromobilité et pourrait servir de guide à la fois pour l’industrie et pour le débat plus large en France sur la manière d’améliorer la mobilité urbaine.

Belliard soutient que les allers-retours avec les opérateurs sur la sécurité des trottinettes prouvent que Paris a besoin “d’un cadre réglementaire” pour gérer l’essor de la micromobilité.