Paris en Inde et l’Inde à Paris

Si les créateurs sont des philosophes, alors le tissu humble et le savoir-faire extraordinaire qui le compose peuvent être considérés comme des beaux-arts. Après tout, il y a quelque chose de plus que l’imagination qui est tissée dans la couture, qui est l’art ultime du luxe fait main. Vous trouvez des centaines d’histoires et de récits tacites sous les broderies qui mettent en avant la mode indienne. Lorsque Bridelan, un service de stylisme de mariage de luxe basé à Mumbai, a décidé de collaborer avec House on the Clouds, l’un des meilleurs photographes et cinéastes de mariage indiens, ils ont trouvé une expression créative dans la couture indienne, dont la texture exquise, les thèmes et la narration ainsi que les innovations stylistiques exceptionnelles poussent les limites de ce que signifie être avant-gardiste.

« Je suis un observateur de la mode et je suis toujours curieux de savoir comment pensent les créateurs et comment ils donnent vie à certaines collections. Récemment, la haute couture a touché un noyau très fascinant de créateurs qui tentent de donner aux créateurs, artisans et broderies leur place de fierté – qu’il s’agisse de la collection Haute Couture automne-hiver 2023 de la Maison Schiaparelli ou de l’Indien Rahul Mishra. C’est un geste admirable de la part de ces grands créateurs de reconnaître les talents sous-estimés de nos artisans hautement qualifiés », déclare Nisha Kundnani, fondatrice du service de stylisme nuptial qui s’efforce depuis plus d’un an d’élever la mode indienne sur la scène mondiale. qu’une décennie.

« Nous, le peuple » – la collection Rahul Mishra Couture Automne 2023 dévoilée lors de la Semaine de la Haute Couture à Paris l’année dernière – était une lettre d’amour aux efforts de ses karigars et créateurs. Nous sommes encore plus impatients de voir ce qu’il fait cette année à la Fashion Week de Paris. Comme le disait à l’époque Mishra, qui a reçu le prestigieux Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres : « Le meilleur créateur, Dieu doit être un brodeur ». Reverie Francaise, comme est intitulée la collaboration entre Bridelan et House on the Clouds, présente l’une des pièces les plus somptueuses de Rahul Mishra – ce que le créateur a appelé « Noir Karigar » de la collection We, The People. « Nous voulions conserver une ambiance simple et sans effort, presque comme une seconde peau. Mais l’avantage supplémentaire venait de la confection des vêtements. Bridelan et nous avons un sens similaire de l’esthétique de la mode et j’ai été profondément impliqué dans la sélection des looks. Le look Rahul Mishra m’a vraiment séduit », déclare Siddharth Sharma, fondateur de House on the Clouds.