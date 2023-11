Paris en 50 terrasses : Vivre à l’envers

Après une journée fatigante de visites touristiques, se détendre sur la terrasse d’un restaurant est une récompense appréciée. Aux beaux jours, les terrasses parisiennes comptent parmi les endroits les plus recherchés de la ville. Où trouver le calme et la tranquillité ? Quelles sont les meilleures adresses ? Où aller admirer les monuments célèbres de Paris, ou profiter d’un moment avec vos proches ou au bord de l’eau ? Chaque terrasse parisienne a son charme unique et offre une merveilleuse occasion de se prélasser au soleil avant de poursuivre votre exploration de la ville.

Lors d’une pause bien méritée, disposer d’une terrasse avec une vue imprenable sur les monuments ou les toits parisiens emblématiques peut s’avérer un élément crucial. Le toit Georges du Centre Pompidou offre une vue panoramique sur toute la ville, ce qui en fait un endroit idéal pour admirer un coucher de soleil à couper le souffle après avoir exploré le Musée national d’art moderne.

De plus, vous avez la possibilité de visiter le toit-terrasse du Musée du Quai Branly. Au restaurant Les Ombres, situé en terrasse, vous pourrez savourer une cuisine contemporaine aux saveurs du monde tout en admirant la vue imprenable sur la Tour Eiffel, située à quelques encablures. Pour une expérience plus intime et romantique avec une vue magnifique sur le Géant de Fer, vous pouvez choisir de dîner au luxueux restaurant Girafe, spécialisé dans les poissons et fruits de mer.

Le restaurant Maison Blanche, qui rouvrira ses portes en 2021 et situé sur le toit du théâtre des Champs-Elysées, offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel, les Invalides et la Seine.

Saviez-vous que même les monuments célèbres de Paris ont leur propre terrasse ? Un exemple est le CoCo Paris situé au pied du Palais Garnier, doté d’une grande terrasse de près de 1 500 mètres carrés (16 145 pieds carrés). Ici, vous pouvez vous prélasser au soleil et savourer une délicieuse cuisine préparée à partir d’ingrédients frais de saison, et le meilleur spectacle live avec une haute valeur de divertissement est garanti. Une bande de trois musiciens parcourt les tables, divertit les convives et met la cerise sur le gâteau et tous les sens sont rassasiés.

Si vous recherchez une évasion paisible loin de la ville, la Grande Mosquée de Paris dispose également d’une terrasse unique et relaxante aux couleurs pastel. Vous pourrez savourer une cuisine aux saveurs orientales tout en profitant de l’ambiance sereine. Venez découvrir le Restaurant Loulou, situé au Musée des Arts Décoratifs du Palais du Louvre. Savourez des plats de saison inspirés de la cuisine française et italienne de la Riviera, ainsi que des classiques, tout en profitant de la vue imprenable depuis la terrasse.

De plus, Le Jardin du Petit Palais, situé au cœur du Musée du Petit Palais, offre une atmosphère cosy et moderne avec un jardin intérieur à la verdure exotique.

Clients assis à la terrasse du café La Crémaillère 1900, Paris, France, le 7 février 2022. (Photo Getty Images)

Des terrasses enchanteresses

Paris abrite des terrasses mythiques qui attirent les touristes du monde entier. C’est le cas notamment de La Closerie des Lilas, dans le sixième arrondissement, un établissement raffiné et mythique où l’on peut savourer un délicieux repas sur sa célèbre terrasse ou sous sa véranda. Ce lieu emblématique a accueilli de nombreux artistes, dont Verlaine, Hemingway, Picasso ou Gide, ce qui en fait un lieu incontournable pour profiter des beaux jours de la capitale.

Situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le café Les Deux Magots a été créé en 1885 et a été fréquenté par divers artistes comme Elsa Triolet, Louis Aragon et Picasso. De même, dans le même quartier, on peut retracer les traces de Simone de Beauvoir, Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert et Yves Montant en visitant le Café de Flore, lieu mythique des écrivains parisiens. Aujourd’hui encore, ce café reste une institution renommée et l’un des cafés les plus connus au monde.

L’une des terrasses les plus réputées se trouve au Fouquet’s. C’est une destination populaire auprès des visiteurs du monde entier et offre une vue imprenable sur l’avenue emblématique. Par ailleurs, à proximité des Halles et du Louvre, se trouve la brasserie Au Pied de Cochon, créée en 1947. Elle propose un service 24 heures sur 24 tous les jours et dispose d’une terrasse intemporelle.

Terrasses parisiennes secrètes

Paris compte de nombreuses terrasses cachées nichées dans des endroits inattendus, connus uniquement des habitants des quartiers environnants. Ces belles terrasses peuvent être difficiles à localiser mais valent bien le détour pour un repas ou une collation relaxante lors des journées ensoleillées. L’un de ces joyaux cachés est la terrasse du Café A, située près de la gare de l’Est, dans l’ancien couvent des Récollets.

Situé dans le 19ème arrondissement de Paris, le Centquatre est une institution artistique axée sur la production et la création. Au sein de ses locaux, se trouve un restaurant d’exception qui porte bien son nom : Le Café Cache (le café caché). Ce restaurant unique dispose d’une superbe cour pavée ornée de gazon artificiel.

Dans le 11ème arrondissement de Paris, la terrasse cachée du Restaurant Laila, installée au pied d’un jardin, est une adresse parfaite pour déconnecter. On y déguste une cuisine cosmopolite et de saison avec les produits du potager du restaurant sur le toit.

Vivez une ambiance musicale et relaxante sur la terrasse du Patio Vendôme, discrètement située au sein de la Maison Albar Hôtel Le Vendôme à Paris. Savourez des cocktails rafraîchissants, des vins et des champagnes, ainsi qu’une délicieuse cuisine d’été, dans ce lieu parisien isolé et charmant. Dans le deuxième arrondissement, en revanche, le Restaurant Edgar, référence des Parisiens, déploie sa grande terrasse secrète pleine de charme sur une petite place, aux fauteuils moelleux et à la décoration scandinave. À l’écart de l’agitation de la capitale, cette terrasse cachée vous invite à déguster une cuisine du monde pleine de saveurs, à l’image de celle du restaurant thaïlandais Bambou dans le même quartier.

Terrasses gourmandes

Aux beaux jours, il est agréable de savourer un repas ou de faire une pause sur une terrasse de la capitale. L’Hôtel Brach, situé dans le luxueux 16ème arrondissement, propose une cuisine asiatique délicieuse et aromatique sur sa terrasse gourmande située au premier étage. En plus de cela, l’hôtel propose également un barbecue sur sa terrasse au 5ème étage qui offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel. On peut également opter pour un joli pique-nique au milieu du potager sur le toit de l’hôtel.

L’Institut Suédois est un endroit paisible et isolé du quartier du Marais. Il dispose d’une charmante cour avec une terrasse où vous pourrez savourer des spécialités suédoises. Pour une ambiance cosy et animée au design scandinave, le restaurant Flora Danica est une excellente option. Cette brasserie danoise sert de délicieux plats français et danois sur sa terrasse située sur la plus belle avenue du monde.

Découvrez la Brasserie Grandcoeur dans le Marais, une cour charmante et isolée avec une spacieuse terrasse gourmande. Savourez des plats délicieux et sophistiqués préparés à partir d’ingrédients frais de saison, tout en profitant de l’ambiance intimiste de la terrasse. Pour un avant-goût de la culture latino-américaine, rendez-vous au restaurant Coya situé dans le septième arrondissement. Savourez une fusion de saveurs péruviennes, japonaises, chinoises et espagnoles tout en profitant du soleil sur la magnifique terrasse du jardin, agrémentée d’une musique entraînante et d’un décor coloré.

Monsieur Bleu est un restaurant design situé au Palais de Tokyo, au bord de la Seine et surplombant la magnifique Tour Eiffel. Le restaurant, conçu par le célèbre architecte Joseph Dirand, est un merveilleux espace de vie où vous pourrez passer votre temps à votre guise, que ce soit pour déjeuner, manger une collation ou danser.

La terrasse Azulito est parfaite pour prendre un verre aux beaux jours, avec son design moderne et élégant. Le soir, des soirées Nuits Bleues sont organisées avec un DJ, des concerts et une carte de tapas pour une soirée agréable.

Retournons dans le 10e arrondissement et découvrons la terrasse ouverte toute l’année du Bellanger, une brasserie parisienne classique.

Terrasses de romantisme

Profitez d’un moment romantique à deux sur une terrasse cosy et isolée au cœur de Paris, la ville de l’amour. La Bonne Franquette est un restaurant romantique sur la butte Montmartre qui propose une cuisine française traditionnelle dans un cadre idyllique.

Le quartier de Chaillot regorge d’attractions incontournables, notamment le Palais, les jardins du Trocadéro et la Place des Droits de l’Homme. Si vous avez besoin d’une pause, nous vous recommandons deux superbes spots. La Terrasse Kleber du luxueux hôtel Peninsula offre une verrière à couper le souffle à admirer tout en dégustant des cocktails et de la nourriture toute la journée.

Pour une parenthèse bucolique et romantique, dînez au Chalet des Iles. Ce restaurant offre une ambiance chaleureuse et cosy, complétée par de multiples terrasses qui constituent l’endroit idéal pour profiter de la beauté de la nature lors des journées ensoleillées. De plus, la terrasse chic et romantique The Shed est nichée au cœur de la ville, sur le toit de l’Hôtel des Grands Boulevards. Entouré de lavandes et de citronniers parfumés, c’est la destination ultime pour ceux qui souhaitent se détendre tout en profitant d’un coucher de soleil pittoresque et en savourant un cocktail rafraîchissant.

Des piétons croisent des clients sur la terrasse d’un bar à Paris, France, le 9 février 2022. (Photo Getty Images)

Jardins en terrasses

Si vous recherchez une terrasse exotique en pleine nature pour oublier l’agitation de la ville et profiter pleinement de votre pause, partez à la découverte de la terrasse de l’Hôtel Amour au cœur du quartier de Pigalle. Surplombée de plantes exotiques, cette terrasse vous permet de profiter à votre guise d’un déjeuner, d’un dîner, d’un brunch ou d’un simple cocktail.

Après une balade dans les rues secrètes du quartier de Montmartre, vous pourrez faire une pause au vert au restaurant Le Très Particulier, à l’abri des regards dans une impasse surplombant la capitale. Au menu, un délicieux brunch, des cocktails délicieux et une carte à tomber par terre.

Envie de nature après une visite au Musée du Luxembourg ou une balade à Saint-Germain-des-Prés ? Alors pourquoi ne pas vous détendre sur La Terrasse de Madame ?…