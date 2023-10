La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a un message pour les rats qui envahissent la Ville Lumière : Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ?

Après des années passées à lutter contre la vermine, l’administration d’Hidalgo a annoncé cette semaine son intention d’adopter une approche différente et de tenter de parvenir à un état de coexistence plus pacifique avec les rongeurs.

« Sous l’impulsion du maire, nous avons décidé de constituer une commission sur la question de la cohabitation », a annoncé Anne Souyris, adjointe au maire chargée de la santé publique, lors du Conseil de Paris de jeudi. Elle a ajouté que le groupe serait chargé de trouver une méthode de lutte contre les rats qui s’avérerait à la fois « efficace » et « non insupportable » pour les Parisiens.

L’annonce implique un départ de la ville Plan anti-rats 2017une stratégie de 1,7 millions d’euros qui impliquait l’installation de poubelles hermétiques dans toute la ville et l’utilisation intensive de mort-aux-rats dans des milliers d’opérations d’extermination agressives.

L’annonce de Souyris a été accueillie par des chahuts de la part d’hommes politiques comme Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de la ville, qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à la « prolifération des rats » dans la ville.

“L’équipe d’Anne Hidalgo ne déçoit jamais” tweeté Boulard, exprimant son incrédulité face à l’approche douce du problème des rongeurs. “Paris mérite mieux.”

Mais les associations de défense des droits des animaux, comme Paris Animals Zoopolis, ont salué le pari de la ville de relations plus cordiales avec la population de rongeurs de la ville.

« Les méthodes actuelles sont inefficaces et cruelles », déclare le groupe tweeté. « Mise en place d’un [working group] réfléchir et expérimenter de nouvelles méthodes est essentiel ; nous soutenons des alternatives autres que la lutte antiparasitaire.

Tsars et furets

Paris a toujours entretenu une relation intense avec ses habitants-rats.

Les rongeurs sont responsables de la prolifération de la peste bubonique qui a anéanti près de la moitié de la population de la ville au 14ème siècle, mais ces mêmes rats furent une aubaine lors du siège de Paris de 1870-1871, au cours duquel ils devinrent un aliment de base clé pour les habitants affamés.

Bien que la population de six millions de rats de la ville soit restée relativement stable ces dernières années, les grèves d’ordures de ce printemps ont fait craindre que les rongeurs ne s’enhardissent et ne revendiquent une plus grande domination sur la capitale française.

Paris n’est en aucun cas un cas unique en matière de rats et d’autres villes ont adopté diverses mesures pour garder les populations sous contrôle.

Plus tôt cette année, New York a embauché son tout premier tsar des rats et a alloué 3,5 millions de dollars pour une « zone d’exclusion » des rongeurs couvrant la moitié nord de Manhattan. La ville mise sur une stratégie combinée d’inspections sanitaires, de pièges et de rénovations de bâtiments pour s’attaquer au problème des rongeurs dans des quartiers comme Harlem.

D’autres villes ont recherché des approches agressives mais respectueuses de l’environnement pour résoudre le problème.

En 2021, la ville française de Toulouse a commencé à utiliser des furets pour fermer les colonies de rats dans les espaces publics.

“Des pièges sont placés à la sortie des terriers et jusqu’à trois furets sont relâchés pour débusquer les rats”, a expliqué Françoise Ampoulange, conseillère municipale en charge du bien-être animal à Toulouse. “Les pièges traditionnels n’attrapent généralement que les rats plus jeunes, mais ce système réussit à attraper les couples “alpha” qui produisent les portées de la colonie.”

Cette stratégie constitue une alternative utile aux systèmes conventionnels, étant donné qu’il existe des règles strictes sur l’utilisation des poisons, a déclaré Ampoulange. Les rats capturés par les furets sont ensuite euthanasiés au gaz.

La hausse des températures liée au changement climatique devrait rendre les villes encore plus attractives pour les insectes nuisibles comme les rats dans les années à venir, favorisant ainsi les conditions propices à la reproduction des rongeurs tout au long de l’année.

Avec les chances contre eux, il est probable que Paris ne sera pas la seule ville à céder à l’inévitable : c’est le monde des rats et nous y vivons.