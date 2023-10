La capitale française a mis en place le « Plan Local d’Urbanisme », qui limite la hauteur des nouveaux bâtiments à 12 étages, soit 37 mètres.

Bien qu’elle abrite l’un des grands immeubles les plus emblématiques du monde : la Tour Eiffel, quoi d’autre ? – Paris s’est longtemps battue pour rester une ville de faible hauteur.

La Ville Lumière a peut-être finalement atteint cet objectif, en adoptant ce mois-ci un nouveau « Plan Local d’Urbanisme » (ou PLU), qui, selon ses partisans, favorisera une construction plus respectueuse de l’environnement.

Le PLU est entré en vigueur après que le conseil municipal de Paris a voté en faveur de la limitation de la hauteur des nouveaux bâtiments à 12 étages, soit environ 37 mètres.

Alors que certains promoteurs ont tenté de faire ressembler la capitale française davantage à son homologue britannique de Londres, dont l’horizon est devenu plus élevé ces dernières années, de nombreux Parisiens ont rejeté ces demandes de planification.

Le quartier d’affaires de La Défense à Paris compte en effet un certain nombre de gratte-ciel et dans les 13e et 15e arrondissements, de nombreuses personnes habitent dans des immeubles résidentiels plus hauts ; Mais au centre de la ville, il s’agit en grande partie d’une zone sans construction de grande hauteur.

Certaines parties de la ville ont imposé une limite de hauteur de 37 mètres pour les nouveaux bâtiments en 1977 après la construction de la tour Montparnasse controversée, haute de 209 mètres et achevée en 1973. Ce bâtiment monolithique a longtemps été critiqué par certains Parisiens pour son aspect déplacé. – une tache sur le paysage emblématique.

La limite de hauteur de 1977 est restée en vigueur jusqu’en 2010, avant d’être annulée par l’ancien maire Bertrand Delanoë au profit d’une limite de 180 mètres pour les tours de bureaux et de 50 mètres pour les immeubles d’habitation.

Paris est désormais effectivement revenue à 1977 – l’interdiction réintroduite dans le cadre de l’objectif de la maire Anne Hidalgo de réduire les émissions de carbone de Paris, autrement connu sous le nom de Plan Urbain Bioclimatique Local.

Une autre raison derrière cette décision réside dans la construction controversée de la tour Tour Triangle conçue par le studio suisse Herzog & de Meuron.

Les travaux de construction, dont la construction débutera en 2021, devraient être achevés en 2026, mais la tour en forme de pyramide a été retardée de 12 ans en raison de diverses batailles juridiques et de planification.

Une fois achevé, le Tour Triangle sera le troisième plus haut bâtiment de la ville, abritant un hôtel et des bureaux ainsi que des magasins et des restaurants.

Le bâtiment a une forme trapézoïdale, ce qui signifie qu’il ressemblera à une fine tour du centre de Paris, mais depuis l’est et l’ouest de la ville, toute sa largeur sera visible.

Hidalgo a expliqué la décision de son conseil, affirmant que l’interdiction fait partie d’un plan « bioclimatique » plus large, qui garantira que Paris reste « attractif et agréable dans les années à venir malgré l’accélération des températures ».

Ce changement aurait été fortement soutenu par le conseiller vert Émile Meunier, qui s’est prononcé contre les tentatives de certaines autorités parisiennes de « concurrencer » la City de Londres.

Les critiques affirment que la capitale britannique a autorisé par erreur la construction d’une multitude de gratte-ciel au cours de la dernière décennie, notamment le désormais emblématique Shard, ouvert en 2013 et mesurant 310 mètres, et le Leadenhall Building, haut de 224 mètres, achevé en 2014.

L’interdiction des PLU fait suite à une tendance mondiale croissante en matière de restrictions sur la hauteur des bâtiments. En Chine, pour prendre un exemple, le gouvernement a récemment limité la hauteur des gratte-ciel à 500 mètres, les bâtiments de plus de 250 mètres étant « strictement limités », tout en établissant le rôle des architectes en chef dans toutes les villes.