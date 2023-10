Par Hugh Schofield

BBC News, Paris

1 septembre 2023

Légende, Les Parisiens ont voté en avril pour interdire la location de scooters électriques, mais le taux de participation a été faible

Une interdiction de location de scooters électriques est entrée en vigueur à Paris en réponse au nombre croissant de personnes blessées et tuées dans la capitale française.

Près de 90 % de ceux qui ont participé au vote d’avril sur cette question étaient favorables à l’interdiction, mais moins de 8 % des personnes éligibles se sont rendues aux urnes.

Paris est désormais l’une des premières capitales à avoir interdit la location de véhicules électriques, cinq ans seulement après avoir été l’une des premières à les adopter.

Mais l’interdiction est-elle simplement un exemple de démocratie en action, ou des forces plus cyniques sont-elles en jeu ?

Ce n’est pas que je prenne parti. En tant que cycliste traditionnel, je suis plus qu’un peu irrité par la façon dont les « véhicules personnels » électriques comme les scooters électriques envahissent notre espace.

Quarante ans de campagne pour les pistes cyclables, pour ensuite se retrouver mis de côté par un nouveau type de transport motorisé – qui lui vaut sa chèvre.

Je n’apprécie pas non plus ce que – en tant que père de jeunes enfants – j’ai vu trop régulièrement ces dernières années : des scooters qui coupent le courant sur le trottoir et doivent être évités de toute urgence.

Un de mes bons amis s’est cassé une côte lorsqu’il a été renversé par un scooter électrique à Paris. C’était l’année dernière, et ça fait toujours mal quand il tousse.

Non, je n’aime pas le véhicule flottant. Si j’avais pu le faire, ils n’auraient jamais été inventés, et aujourd’hui, la population circulerait à vélo dans les rues de Paris comme à Amsterdam dans les années 70 – en utilisant ses jambes et non ses doigts sur un bouton.

Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas voir une couture quand elle me regarde en face.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, est membre du parti socialiste. Cette grande institution a autrefois fourni des présidents à la France, tels que François Mitterrand et François Hollande.

Mais lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, lorsque Mme Hidalgo s’est présentée comme candidate socialiste, elle a obtenu 1,75 % des suffrages nationaux. C’était pitoyable.

Rien sans acharnement, Mme Hidalgo estime que des obstacles politiques doivent être gravis. Ayant besoin de trouver une nouvelle cause pour montrer qu’à Paris au moins elle comptait encore comme une gagnante, elle s’est allumée sur les scooters électriques.

Oubliant apparemment que c’est elle-même qui a introduit le recrutement dans la rue en 2018, elle est devenue du jour au lendemain la voix des antis, de tous ces gens qui trouvent les scooters profondément agaçants.

Puis, au début de cette année, elle a annoncé son coup de maître : laisser l’électeur décider. Personnellement, elle y était opposée, mais quel que soit le résultat du référendum – a-t-elle déclaré – elle suivrait le choix du peuple. Qui peut dire plus juste que ça ?

Le vote a donc eu lieu, avec un minimum de publicité, en avril. À peine un électorat parisien sur 14 en a fait l’effort. Et sans surprise, ils ont presque tous déclaré qu’ils voulaient que les machines soient interdites.

Ce qui s’est passé était évident et prévisible. Les personnes âgées – qui votent régulièrement et détestent les scooters électriques – sont venues en nombre. Beaucoup de jeunes qui utilisent réellement ces objets. sont plus susceptibles d’être restés à la maison.

Le maire a eu sa victoire. Et maintenant, les derniers scooters loués ont été retirés de la rue, au grand dam des touristes, des fêtards nocturnes et, bien sûr, de certains navetteurs.

Beaucoup d’autres personnes seront ravies, notamment les revendeurs de scooters électriques, car les véhicules privés ne sont pas concernés.

J’imagine cela comme le moment, il y a un siècle, où le dernier cheval quittait tranquillement la métropole. Sa journée était terminée. Le fameux clip-clop ne résonnerait plus sur les pavés. Un terrain tranquille attendu.

Mais bien sûr, ce n’est pas du tout le cas. Les chevaux emmenaient les gens dans Paris depuis que les Romains l’appelaient Lutetia. Ils avaient été rendus superflus par le moteur à combustion.