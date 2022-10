Paris devient la dernière ville à boycotter la diffusion du tournoi 2022

Paris ne diffusera pas les matchs de la Coupe du monde sur écrans géants dans les fan zones publiques en raison des inquiétudes suscitées par les violations des droits des travailleurs migrants et l’impact environnemental du tournoi au Qatar.

Il fait suite à des mouvements similaires d’autres villes françaises, malgré le fait que la France soit le champion en titre.

Pierre Rabadan, adjoint au maire de Paris chargé des sports, a déclaré aux journalistes dans la capitale française que la décision contre la diffusion publique des matches est due “aux conditions d’organisation de cette Coupe du monde, tant sur le plan environnemental que social”.

Il a déclaré dans une interview à France Bleu Paris que “les stades climatisés” et les “conditions dans lesquelles ces installations ont été construites sont à interroger”.

Rabadan a souligné que Paris ne boycottait pas le tournoi de football, mais a expliqué que “le modèle qatarien d’organisation de grands événements va à l’encontre de ce que [Paris, the host of the 2024 Olympics] veut s’organiser.”

Paris est sur le point de rejoindre d’autres villes françaises boycottant la diffusion des matchs de la Coupe du monde dans les fan zones publiques. Jacques Demarthon/AFP via Getty Images

Cette décision intervient alors que le club de football de la ville, le Paris Saint-Germain, appartient à Qatar Sports Investments.

“Nous avons des relations très constructives avec le club et son entourage mais cela ne nous empêche pas de dire quand nous ne sommes pas d’accord”, a déclaré Rabadan.

Un nombre croissant de villes françaises refusent d’ériger des écrans pour diffuser les matchs de la Coupe du monde afin de protester contre le bilan du Qatar en matière de droits humains.

Le maire de Strasbourg, siège nord-est du Parlement européen et de la Cour européenne des droits de l’homme, a cité des allégations de violations des droits de l’homme et d’exploitation de travailleurs migrants au Qatar comme raison de l’annulation des retransmissions publiques de la Coupe du monde.

“Il nous est impossible d’ignorer les nombreux avertissements d’abus et d’exploitation des travailleurs migrants par des organisations non gouvernementales”, a déclaré Jeanne Barseghian dans un communiqué. “Nous ne pouvons pas tolérer ces abus, nous ne pouvons pas fermer les yeux lorsque les droits de l’homme sont violés.”

Barseghian s’est également dit préoccupé par l’impact environnemental.

“Alors que le changement climatique est une réalité palpable, avec des incendies, des sécheresses et d’autres catastrophes, organiser un tournoi de football dans le désert défie le bon sens et équivaut à une catastrophe écologique”, a-t-elle déclaré.