Paris Design Week 2024 : voici 8 temps forts à découvrir absolument

Maison & Objet et Paris Déco Off, deux poids lourds des salons de design parisiens, sont en pleine effervescence. Au milieu de la mer d’expositions, voici quelques-unes de nos préférées à découvrir.

Ce mois-ci, Paris vit des célébrations à l’échelle de la ville centrées sur le design.

Pour commémorer son 30ème anniversaire, le célèbre salon du design Maison & Objet de janvier présentera plus de 600 exposants, couvrant tout, des produits lifestyle, beaux-artsdécorations, cadeaux, accessoires pour la maison jusqu’au design d’intérieur, parfumset plus.

Le thème de l’événement de cette année est « Tech Eden », inspirant les exposants à présenter des produits innovants et conceptions durables qui intègrent la nature de manière non conventionnelle.

Simultanément, Paris Déco Off organise un événement gratuit dans toute la ville présentant le meilleur de la décoration textile, des tissus, papiers peints, passementeries et revêtements muraux.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques-uns de nos meilleurs choix de points forts que vous devriez explorer lors de ces deux salons :

WERNER VOSS

Werner Voss, la marque passionnée de décoration d’intérieur fantaisiste et extraordinaire depuis 1986, présente ses créations ludiques et créatives à Maison & Objet.

Avec un goût pour les designs amusants, non conventionnels et carrément créatifs, cette entreprise familiale allemande est alimentée par une curiosité continue et une passion inébranlable pour le détail.

Un objet remarquable que nous adorons tout simplement est leur vase décoratif Lady Lemon peint à la main. Grand Lotus blanc énergie.

Ils valent également le détour pour leur collection de lampes et de coussins animaliers exclusifs, vous offrant les compagnons originaux dont votre espace ne savait pas qu’il avait besoin.

Où? – Hall 5A — Stand R148 (Maison & Objet)

CHARLESTIN

Les lecteurs de musique physiques et rétro connaissent une renaissance dans le monde actuel axé sur la technologie.

Cette tendance s’inscrit dans la lignée de Charlestine, un atelier français fondé en 2015, dédié à faire revivre à la main les radios d’une autre époque.

Le processus de restauration consiste à nettoyer et raviver les vernis, ainsi qu’à moderniser le système audio avec un amplificateur de classe D, un haut-parleur et un module Bluetooth 4.0.

Vous pouvez avoir un aperçu de leurs radios ressuscitées chez Maison & Objet.

Où? – Hall 8 — Stand C37 (Maison & Objet)

BOBARILLE

Bobaril, une entreprise de design basée à La Rochelle réputée pour sa réutilisation innovante de fûts métalliques en pièces distinctives et significatives, est un exposant remarquable à Maison & Objet.

Alignés sur les principes de valorisation créative des déchets industriels, les créations de Bobaril tissent avec éloquence un récit de transformation tout en préservant les qualités des matières premières.

L’une de ses créations remarquables est la chaise Club, un best-seller incarnant un design polyvalent et incurvé fabriqué à partir de matériaux recyclés, en particulier de fûts réutilisés.

Bien que la chaise soit visuellement superbe, nous avons une question brûlante : est-elle aussi confortable que cool ?

Le mystère est prêt à être dévoilé chez Maison & Objet !

Où? – Hall 8 — Stand B85 (Maison & Objet)

ÉDITIONS MAGIC CIRCUS

Les créations lumineuses colorées de Marie-Lise Féry sont de véritables pièces maîtresses.

Magic Circus Éditions, fondée par Féry en 2015, donne vie à la lumière à travers des créations extraordinairement ludiques et aériennes, comme l’époustouflant « Big Chain 01 ».

Féry, antiquaire à l’esprit libre, s’inspire des cabarets et du cirque, insufflant à ses collections imaginatives et ludiques un air de magie

Ne manquez pas l’occasion d’explorer cette vitrine fantaisiste chez Maison & Objet.

Où? – Hall 7 — Stand E58 (Magic Circus Éditions)

VONDOM

Envie d’embellir votre jardin avec des meubles tendance ? Si tel est le cas, cela vaut la peine de consulter la vitrine de VONDOM à Maison & Objet.

L’entreprise de design basée à Valence a collaboré avec des designers réputés tels que Jean-Marie Massaud, Ramón Esteve, Fabio Novembre et Eugeni Quitllet, conférant à leurs produits d’extérieur une touche distincte et élégante.

Présenté à Maison & Objet, VONDOM présente le travail de Ramón Esteve, dont la collection de mobilier d’extérieur “Hamptons” inspirée du luxe des maisons de vacances new-yorkaises, ainsi que la collection “The Factory”.

Où? – Hall 7 — Stand F126 (Maison & Objet)

TAPIS VANDRA

Vandra Rugs, une marque suédoise de luxe, se spécialise dans la fabrication de tapis exquis tissés à la main avec un engagement envers le respect et la durabilité.

Leur atelier situé dans la petite ville historique de Kosiv, dans l’ouest de l’Ukraine, produit des tapis sur commande, employant principalement des femmes dans des rôles de tissage et de direction.

A Paris Deco Off, Vandra Rugs collabore avec Soie de Lune et Anne Corbière Textiles dans la vitrine “Master Weavers at Hotel de l’Industrie”.

L’événement promet d’être une célébration de l’artisanat, avec des démonstrations quotidiennes de tissage, des conférenciers captivants et une soirée champagne et thé.

Trinquons à ça!

Où? – Hôtel de l’Industrie (Paris Déco Off)

Lampes géantes et meubles surdimensionnés

Toujours aussi grands et audacieux, les meubles surdimensionnés reviennent place Saint-Germain-des-Prés, place des Petits-Pères et place Furstenberg, ornés de divers tissus d’extérieur et peintures provenant des producteurs de textile de Paris Déco Off.

Parmi ces meubles qui se dressent comme de grandes installations artistiques en plein air, on retrouve des fauteuils surdimensionnés qui rendent hommage aux contributions artistiques d’Andrée Putman, dont deux ont été créés par Ecart International.

Où? – Place Saint-Germain-des-Prés, Place des Petits-Pères et Place Furstenberg (Paris Déco Off)

LUTÉCA

Sur la place des Petits-Pères, un grand espace en plexiglas accueillera une scénographie des créations de la marque mexicaine Luteca.

Proposant des meubles singuliers de haute qualité alliant design anticonformiste et savoir-faire d’exception, Luteca n’a cessé de se renforcer.

Pendant les cinq jours de l’événement, l’un des artisans qualifiés de la marque, venu spécialement du Mexique, effectuera des démonstrations en direct, mettant en valeur l’artisanat complexe du tressage de paniers utilisant des tiges et des roseaux de cactus.

Où? – Place des Petits-Pères (Paris Déco Off)