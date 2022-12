Paris : des émeutes éclatent après qu’une fusillade “d’extrême droite” a fait trois morts

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des émeutes ont éclaté à Paris près du lieu d’une fusillade à caractère raciste au cours de laquelle trois personnes ont été tuées et trois autres blessées. Emmanuel Macron a déclaré que la communauté kurde du pays avait été victime d’une attaque odieuse, son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin affirmant que le suspect visait clairement des étrangers. Des coups de feu ont retenti dans la rue d’Enghien vers midi vendredi, semant la panique dans une rue bordée de petites boutiques et de cafés dans le 10e arrondissement animé de la capitale française. La police a tiré des gaz lacrymogènes alors que l’obscurité descendait pour repousser une foule en colère alors que des projectiles étaient lancés sur des agents, des poubelles et des tables de restaurant renversées et des voitures endommagées. Un homme de 69 ans, nommé William M, a été arrêté. Le procureur Laure Beccuau a déclaré qu’il avait récemment été libéré de détention en attendant son procès pour une attaque au sabre contre un camp de migrants à Paris il y a un an. Il avait été reconnu coupable en juin d’avoir commis des actes de violence avec une arme en 2016, et avait interjeté appel. Une source chargée de l’enquête a déclaré que l’agresseur est arrivé dans la région “armé d’une arme à feu et a délibérément ciblé une zone pleine d’immigrants, y compris des arrivées récentes dormant dans la rue”. Ils ont ajouté: «Il a menacé des personnes dans un salon de coiffure, un restaurant et des personnes proches du centre culturel kurde Ahmet-Kaya. Il semblait déterminé à tuer autant de personnes que possible. Un policier se tient derrière un cordon sur la ‘Rue d’Enghien’ après une fusillade (Photo: EPA)



Des manifestants se sont affrontés avec la police anti-émeute française (Photo: AFP via Getty)



Trois personnes ont été tuées dans l’attaque (Photo : ABACA/Shutterstock)



Des manifestants en colère affrontent la police anti-émeute française après le déclenchement de violents affrontements (Photo: Getty)



Les manifestants étaient principalement de la communauté kurde exprimant leurs inquiétudes de se sentir sans protection en France après l’attaque (Photo: Getty)



Les motivations du tireur restent floues (Photo: AFP via Getty)



Police avec boucliers anti-émeute (Photo: Reuters) Le témoin oculaire Mehmet Dilek a déclaré avoir d’abord entendu des coups de feu, puis des cris depuis l’intérieur d’un salon de coiffure situé en face du centre culturel. Des passants ont maîtrisé le tireur alors qu’il rechargeait, a-t-il ajouté. «Cela pourrait être choquant pour quelqu’un qui n’a jamais eu de souci dans sa vie. Mais nous avons grandi sous la menace des armes et des bombes, c’est ainsi que la vie est pour nous les Kurdes », a-t-il poursuivi. La fusillade a été un “drame épouvantable”, a déclaré à la presse la maire du district, Alexandra Cordebard. L’un de ces blessés a subi des blessures mettant sa vie en danger, a-t-elle déclaré.



La fusillade s’est produite près d’un centre culturel kurde



La police et les pompiers français sécurisent une rue (Photo: Reuters) Les dirigeants kurdes ont appelé à une meilleure protection de leur communauté, un thème pour les Kurdes en France depuis le meurtre très médiatisé de trois femmes kurdes il y a dix ans. "Les Kurdes, où qu'ils vivent, doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité", a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo sur Twitter. "Aujourd'hui plus que jamais, Paris est à leurs côtés en ces temps sombres." Julien Verplancke, qui travaille dans un autre restaurant local, Chez Minna, a déclaré que le personnel du restaurant kurde était sorti des lieux en larmes après la fusillade. Plusieurs heures plus tard, des policiers armés gardaient toujours un cordon de sécurité pendant que les enquêteurs ratissaient les lieux. Une enquête a été ouverte pour meurtre, homicide involontaire et violences aggravées. Salih Azad, personnalité éminente de la communauté kurde de Marseille, a déclaré connaître l'une des victimes, une femme de 26 ans qui vivait à Paris depuis plusieurs années. "Elle était bien intégrée socialement et culturellement", a-t-il déclaré. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

