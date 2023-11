Paris dans une position unique pour accueillir les Jeux olympiques de 2024, selon les experts du tourisme

Paris, qui accueille les Jeux olympiques de 2024 entre le 26 juillet et le 11 août, n’a pas besoin de construire beaucoup d’infrastructures ou d’hôtels pour se préparer aux jeux et aux amateurs de sport, selon les experts du tourisme de la capitale française.

Lors du World Travel Market qui s’est tenu au palais des congrès ExCeL de Londres, Christophe Decloux, PDG du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France — a déclaré : « 95 % des sites olympiques existent déjà. Il ne nous reste plus qu’à construire le village des athlètes et une piscine ; c’est ça.”

Paris a accueilli les Jeux olympiques pour la dernière fois il y a 100 ans, en 1924, mais contrairement à d’autres villes hôtes, la grande majorité des hôtels où séjourneront les spectateurs sont déjà en place.

L’Intercontinental Paris Le Grand de 470 chambres d’IHG Hotels & Resorts a achevé une refonte majeure en 2021, et le Paris Marriott Champs-Elysées de 192 chambres a terminé sa rénovation début 2023.

Les hôtels ont ouvert en 2023 et le feront en 2024, mais il n’y a pas le développement hôtelier majeur que l’on pourrait avoir pour d’autres grands événements dans des villes qui ne bénéficient pas de la réputation séculaire et de l’histoire culturelle de Paris.

Decloux a déclaré que les responsables du tourisme à Paris s’efforcent de garantir un héritage aux Jeux olympiques de Paris, une préoccupation de la plupart des Jeux olympiques organisés au cours des 30 dernières années.

“Paris reçoit déjà environ 50 millions de touristes par an, donc les Jeux n’ont pas pour but d’en attirer un plus grand nombre, et Londres était pareil”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce n’était pas le cas des villes d’Athènes et de Rio de Janeiro, qui ont accueilli les jeux en 2004 et 2016 respectivement.

Ces deux villes étaient scrutées à la loupe pour savoir si elles seraient prêtes pour les jeux avec toutes les infrastructures nécessaires développées.

« Ce qui nous préoccupe moins, ce sont les primo-arrivants à Paris, mais plutôt les 80 % de redoublants. Nous savons que tout le monde voudra voir la Tour Eiffel une fois dans sa vie », a-t-il déclaré.

À l’approche de mégaévénements tels que les Jeux olympiques, les responsables du tourisme réfléchissent à la planification des infrastructures et des hôtels et à la manière dont les arrivées gèrent leurs voyages de réservation, selon Stuart Wareman, vice-président senior des expériences mondiales, des événements et du sponsoring chez Accor, le plus grand groupe français et européen. société hôtelière.

« Les voyageurs s’identifient désormais en fonction de ce qu’ils font, pas toujours de l’endroit où ils vont », a-t-il déclaré. « Autrefois, l’ordre de réservation d’un voyage était les vols, puis l’hébergement, mais désormais, très souvent, l’événement vient en premier. La valeur supplémentaire des événements ne peut être sous-estimée.

Joss Croft, PDG de l’association professionnelle UKinbound, a travaillé pour VisitBritain lorsque Londres a accueilli les Jeux Olympiques en 2012. Il a souscrit à la conclusion de Decloux selon laquelle le plus grand défi dans l’organisation d’événements est l’héritage de l’événement.

“La marque du [United Kingdom] c’est de l’histoire, du patrimoine et de la tradition, nous nous inquiétions donc d’un alignement de la marque sur les Londoniens ou d’un déplacement de ceux-ci pendant les deux semaines des jeux, mais cela ne s’est pas produit », a-t-il déclaré. “Faites votre travail d’héritage avant le début des jeux, pas après.”

Croft a déclaré que les événements peuvent attirer un type de visiteur qui n’est traditionnellement pas venu à une destination.

« Les Jeux olympiques sont un événement unique et c’est un événement très axé sur la ville », a-t-il déclaré.

Un autre événement majeur avec lequel UKinbound s’est associé était le Concours Eurovision de la chanson 2023. Liverpool a accueilli le concours au nom de l’Ukraine, qui n’a pas pu l’accueillir en raison de l’invasion russe.

“Liverpool est une ville connue pour sa musique depuis les Beatles, mais il y a quand même eu des initiatives comme EuroLearn, un programme destiné aux écoliers”, a déclaré Croft. « Il y a aussi souvent des améliorations de l’infrastructure et de l’image de marque, qui doivent avoir des références mesurables. »

La musique et les événements sportifs ont le même poids, a déclaré Wareman. Il a ajouté qu’il avait pris conscience de l’ampleur de tels événements en 2023 lorsqu’il avait assisté à une soirée de l’événement British Summer Time Hyde Park à Londres. Cet événement s’est déroulé sur trois week-ends en juin et juillet 2023.

« Adele jouait ce jour-là. Cela faisait 65 000 personnes, et la veille, Guns n’ Roses y jouait avec le même nombre. Ensuite, il y a eu le tennis de Wimbledon aussi, et les Kings of Leon ont joué à la 02 Arena devant 20 000 autres personnes », a-t-il déclaré.

L’aspect centré sur la ville de certains événements nécessite également une attention particulière, a déclaré Decloux.

“À Londres [for its Olympic Games], 90 personnes travaillaient uniquement sur l’expérience client. Tout a été fait pour garder les visiteurs dans la bulle olympique », a-t-il déclaré.

Decloux a ajouté une autre initiative et une série d’événements à Paris en 2024 marquera le 150e anniversaire du mouvement artistique impressionniste.

