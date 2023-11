Paris cultive une nouvelle allure dans le monde de l’art

Leur précurseur fut la Fondation Cartier, créée en 1984, qui joua un rôle pionnier dans la promotion de l’art contemporain à Paris. Elle devrait bientôt emménager dans un nouveau siège en face du Louvre.

Cette combinaison de facteurs a conduit à « une forte construction de Paris en tant que centre incroyable » pour l’art, a déclaré M. Ropac, ajoutant qu’il était « absurde » de penser que « le succès de Paris est fondamentalement le Brexit ».

Paris dispose également de logements et d’espaces de studio plus abordables, ce qui signifie que les artistes peuvent vivre au centre de la scène et se mêler et collaborer plus facilement, a déclaré Marco Brambilla, un artiste de cinéma et numérique qui a déménagé de Londres à Paris l’année dernière et dont le collage vidéo (sur la naissance de Las Vegas et la mort d’Elvis Presley) a été récemment présenté lors de l’ouverture de la salle de divertissement Sphere à Las Vegas.

« Il est devenu si cher de vivre dans le centre de Londres qu’on s’aperçoit que ce style de vie n’est pas à la portée des personnes qui travaillent dans le domaine des arts », a déclaré M. Brambilla. Il a déclaré que Paris bénéficiait d’une « confluence » de facteurs, notamment une base croissante de collectionneurs, un fort soutien gouvernemental à la culture et des dépenses des entreprises dans les institutions privées. Cette combinaison « crée une énergie » qui « rend la ville plus pertinente à l’heure actuelle », a-t-il déclaré.

Mais en fin de compte, M. Ropac a déconseillé de surestimer Paris et a déclaré que Londres restait définitivement « critique ». Pour preuve, il a souligné le succès continu de la Tate Modern en tant que centre d’art moderne et contemporain.

“Je n’écarterais pas du tout Londres”, a-t-il ajouté. “Je pense que ces deux villes peuvent presque parfaitement coexister.”