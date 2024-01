Paris Couture Week SS24 : les célébrités les mieux habillées de Zendaya à Jennifer Lopez et plus

La Paris Couture Week est de retour pour 2024 et nous ne pourrions être plus excités.

Certes, les défilés Haute Couture présentent la mode à son meilleur – des expositions fascinantes de créations merveilleuses et une fabrication au plus haut niveau. Mais les célébrités qui siègent aux premiers rangs prestigieux intensifient également leur jeu vestimentaire et apportent un régal pour les yeux.

Il est difficile d’oublier le code vestimentaire avant-gardiste des VIP l’année dernière – notamment, la tête de lion prothétique de Kylie Jenner posée sur une robe longue noire moulante et Chat Doja (qui avait sans doute le look le plus impressionnant de la semaine) qui est sorti chez Schiaparelli orné de 30 000 cristaux Swarovski rouges en hommage à son spectacle basé sur le livre de Dante Aligheiri Enfer.

Schiaparelli a encore une fois ouvert la semaine en beauté. Lundi, la semaine de défilés SS24 de Daniel Roseberry a attiré une foule qui comprenait Jennifer Lopez, Zendaya et elle Euphorie co–acolyte vedette Chasseur Schäfer – parlons de commencer comme nous entendons continuer.

Notre question est la suivante : une célébrité peut-elle être en tête du drame au premier rang du printemps-été 2023 ? Découvrez ci-dessous les invités les mieux habillés de la Semaine de la Couture (jusqu’à présent)…

Zendaya © Stéphane Cardinale – Corbis Zendaya Zendaya était stupéfiante dans un body noir ajusté avec une jupe longue en satin présentant un drapé tendance dans le dos. Elle a associé le look à des collants résille jusqu’aux genoux et à des escarpins noirs.

Jennifer Lopez © Stéphane Cardinale – Corbis Jennifer Lopez Cela donne de la couture aux femmes de la mafia… JLo est sortie chez Schiaparelli vêtue d’une veste blanche surdimensionnée à volants, associée à des leggings noirs et des lunettes dorées.

Chasseur Schäfer © Jacopo Raule Chasseur Schäfer Hunter respirait le glamour féminin dans une robe asymétrique à col plongeant avec un collier ras du cou doré et les talons emblématiques de Schiaparelli.

Sabrina Elbe © Jacopo Raule Sabrina Dhowre Elbe Victoria Beckham nous a dit que les pantalons raccourcis seraient la tendance pantalon la plus élégante de 2024, et il semble qu’elle avait raison. Sabrina avait l’air chic et sans effort dans un deux pièces blanc comprenant un pantalon court blanc et une cape assortie.

Sabina Jakubowicz © Jacopo Raule Sabina Jakubowicz Le mannequin Sabina portait une robe longue rouge ajustée avec des fronces flatteuses et une capuche haute.

Naomi Campbell © MÉGA Naomi Campbell Naomi Campbell est sortie à l’Hôtel Costes dans une combinaison noire superposée à une veste longue en velours.

Carla Bruni © Stéphane Cardinale – Corbis Carla Bruni Carla respirait un glamour sophistiqué dans un penny coat contemporain orné d’ornements dorés et du design en trou de serrure emblématique de Schiaparelli.