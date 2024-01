Paris couture ouvre lundi, Pascal Morand souligne son importance continue

La plus haute expression de la créativité dans la mode – la saison de la haute couture à Paris – démarre lundi matin, avec une profession rarement en meilleure forme. Pascal Morand souligne son importance continue.

Pascal Morand – Pascal Montary

La concurrence est de plus en plus forte pour remporter une place convoitée sur le calendrier officiel, dominée par certaines des marques de mode les plus légendaires comme Chanel, Dior, Armani, Schiaparelli, Fendi et Valentino. Il s’agit véritablement du summum d’une industrie du luxe qui compte plusieurs centaines de milliards de dollars.

Au total, 30 maisons sont inscrites au calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, la plus haute autorité de la mode française, qui contrôle les six saisons annuelles des défilés à Paris : deux chacune pour la couture, le prêt-à-porter féminin et vêtements pour hommes. Et il y a presque autant de maisons organisant des spectacles hors calendrier dans les ambassades et les manoirs. Témoignant du dynamisme de la couture : des créations sur mesure pour les femmes les plus riches du monde et les stars de cinéma les plus célèbres.

La saison de quatre jours débutera lundi matin avec Schiaparelli au Petit Palais et se terminera jeudi soir avec Maison Margiela – présentant les collections printemps/été 2024. Et comme ces défilés ont lieu moins de huit semaines avant la cérémonie des Oscars du 11 mars, stylistes et stars se rendent à Paris à la recherche des meilleurs looks du tapis rouge de ces collections.

La mode n’aime pas grand-chose plus que les débuts, et les rédacteurs auront hâte de découvrir le nouveau venu Peet Dullaert jeudi. Et tous les regards seront également tournés vers la maison Jean-Paul Gaultier, dont la politique inédite est d’inviter un créateur invité à chaque collection. Cette saison, c’est au tour de Simone Rocha, la brillante jeune créatrice irlandaise – et lauréate de la Créatrice britannique de l’année – qui fera ses débuts parisiens.





Voir le défilé Schiaparelli – Automne-Hiver 2023 – 2024 – Haute Couture – Paris – © ImaxTree

Alors, face à tant de choses, nous avons rencontré Pascal Morand, président exécutif de la Fédération, pour découvrir ses prédictions sur la saison à venir.

Réseau de mode : Qu’avez-vous le plus hâte de voir cette semaine à Paris couture ?

Pascal Morand : Comme chaque saison, j’ai hâte d’être témoin d’une créativité, d’une diversité et de savoir-faire sans précédent. Le calendrier officiel de la Semaine de la Haute Couture met en avant un mélange unique d’expression artistique et de singularités, ainsi que des innovations stimulantes en matière de matières et de formes.

FN : Qu’est-ce qui, à Paris, assure cette forme créative unique ?

PM : La haute couture est une tradition française exceptionnelle qui commence avec Charles Frederick Worth, incarnée par de nombreux talents et maisons très créatifs. Le statut légalement protégé de la haute couture depuis 1945 a fait de la France un gardien de la créativité, de la singularité, du savoir-faire et de l’innovation dans le secteur. Ce statut implique tout un écosystème de métiers et d’enseignement, où le savoir-faire artisanal et l’atelier tiennent une place centrale. Elle a bénéficié de l’engagement constant, en particulier, de maisons établies et de renommée mondiale ainsi que de petites maisons. Et Paris dégage la saveur ou le raffinement qui reflète la culture couture et a naturellement un rôle central au niveau international.

FR: Comment garantir qu’il y aura une nouvelle génération de couturiers ?

PM : Devenir couturier peut être très attractif pour les jeunes créateurs talentueux. La combinaison de l’unicité, du savoir-faire et de la créativité compte plus que jamais à l’ère du numérique. La haute couture symbolise aussi une forme d’intimité et de relative quiétude dans une société où tout ne cesse de s’accélérer. Tout cela génère une forte motivation pour faire partie d’une nouvelle génération de couturiers, que nous soutenons activement. Leur promotion nécessite un effort collectif et mondial. Le calendrier haute couture, comprend trois statuts : membres, membres correspondants et marques invitées. Ce dernier statut offre une plate-forme aux nouveaux arrivants plus jeunes, moins expérimentés et internationaux pour présenter leur travail à l’ensemble de l’écosystème.

FR: Vous avez invité un nouveau couturier, Peet Dullaert. Pourquoi lui? Être répertorié sur le FHCM officiel est notoirement difficile à obtenir. Expliquer pourquoi?

PM : Le Comité de sélection Haute Couture s’est réuni, comme c’est l’habitude chaque saison, pour examiner les nouvelles candidatures et réévaluer les marques précédemment invitées. Les critères de sélection, englobant à la fois la créativité du design, l’innovation technique et la précision de l’artisanat, se conjuguent au nombre extrêmement limité de créneaux disponibles chaque saison. Le comité a reconnu la qualité exceptionnelle du travail de Peet Dullaert et a officiellement accueilli sa marque au calendrier officiel en tant qu’invité.

FR: Quelle est l’importance de la saison couture pour l’économie locale et pour la France ?

PM : La saison couture joue un rôle central dans l’économie locale et en particulier pour l’artisanat et les métiers d’art. Avec une clientèle très exclusive, la haute couture stimule non seulement les transactions économiques, mais consolide également Paris en tant que centre mondial de créativité. Ce double impact positionne la saison couture comme un moteur crucial de l’excellence économique, artistique et savoir-faire pour la France, captivant les imaginaires du monde entier.

FR: Compte tenu des pressions géopolitiques actuelles, avez-vous pris des mesures de sécurité particulières cette saison ?

PM : Nous travaillons en étroite collaboration avec la Préfecture de Police. Chaque saison, nous partageons des lignes directrices informatives qui décrivent les obligations légales pour l’organisation de spectacles et de présentations, y compris les recommandations de la Préfecture de Police. Cette communication continue souligne l’importance de répondre aux problèmes de sécurité et, en particulier, de gérer les foules à l’extérieur des lieux de spectacles et de présentations.