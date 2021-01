La France se dirige peut-être vers son troisième verrouillage national sur la pandémie de coronavirus, et la propagation des nouvelles variantes du virus en particulier, mais aucune décision n’a encore été prise.

Les autorités françaises envisagent de placer le pays dans un nouveau verrouillage, le nombre de cas confirmés de Covid-19 ayant dépassé la barre des 3 millions. S’adressant à Radio Classique, le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré que le gouvernement envisageait différentes options pour lutter contre la propagation.

«Rien n’a encore été décidé. Il y a des scénarios [on the table] mais pas encore de décision, » Beaune a déclaré lorsqu’on lui a demandé si un nouveau verrouillage pourrait être imposé dès cette semaine.

Un message similaire a été envoyé par le chef de la surveillance de la santé du pays, la Haute Autorite de Santé (HAS), Dominique Le Guludec. Qualifiant la situation épidémique de «préoccupante», elle a également reconnu les inconvénients des verrouillages généraux, affirmant que des mesures drastiques ne doivent pas être prises sans un examen approfondi.

«C’est un moment inquiétant. Nous regardons les chiffres, jour après jour. Nous devons prendre des mesures assez rapidement … mais en même temps, pas trop rapidement ». a déclaré le chef de la HAS à la radio France Inter.

La France est actuellement soumise à un couvre-feu national de 18 h 00 à 6 h 00 dans le but de ralentir les taux d’infection. Malgré les mesures, la propagation s’est accélérée récemment, avec le nombre de nouvelles infections quotidiennes oscillant au-dessus de la barre des 20 000.

Le pays reste parmi les pays les plus touchés par les coronavirus au monde, avec le deuxième plus grand nombre de cas en Europe, après le Royaume-Uni. Plus de 73 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres officiels.

