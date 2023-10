Des chambres d’hôtel aux trains en passant par les cinémas, Paris, l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde, semble être ramper avec des punaises de lit. Des rapports faisant état de punaises de lit qui sévissent dans les hôtels et les appartements en location ont fait leur apparition au cours de l’été, et Paris est désormais confronté à une infestation à peine 10 mois avant que la capitale française n’accueille les Jeux olympiques d’été de 2024.

Si vous prévoyez un voyage là-bas ou ailleurs, les punaises de lit pourraient constituer un problème, les experts affirment qu’il existe des moyens de vous protéger.

Pour les voyageurs, la première étape est d’être aux aguets.

Les punaises de lit adultes sont brunes ou brun rougeâtre avec un corps de forme ovale de la taille d’un pépin de pomme, le L’EPA dit, tandis que leurs petits sont beaucoup plus petits, translucides ou jaune blanchâtre et peuvent être très difficiles à voir. Les punaises de lit sortent la nuit pour se nourrir de sang humain.

Lorsque vous arrivez dans un hôtel ou une location de vacances, effectuez une recherche approfondie du lit : en dessous, derrière le cadre du lit, sur les côtés du matelas et entre le matelas et le cadre.

Photo d’archive d’une punaise de lit /Getty Images



Dr Karan Laldermatologue certifié double conseil et Société de dermatologie pédiatrique Le député suggère également de voyager avec un petit flacon pulvérisateur d’alcool isopropylique pour vous aider à vérifier votre inspection.

“S’il y a des punaises de lit, elles sortiront parce qu’elles n’aiment pas l’alcool à friction”, dit-il.

Vous pouvez également rechercher des taches de sang ou de petits points noirs qui ressemblent à de la moisissure ou du poivre moulu, Christine Johnson, écologiste comportementale à la Division de zoologie des invertébrés du Musée américain d’histoire naturelle, dit précédemment à CBS News.

Garder vos affaires hors du sol dans votre logement est une autre façon d’empêcher les punaises de lit de faire du stop. Choisissez plutôt de placer les objets sur le dessus des commodes ou à d’autres endroits plus haut.

Étant donné que les créatures sont moins susceptibles de se trouver dans la salle de bain, où les sols carrelés sont moins accueillants, vous pouvez choisir d’y laisser vos bagages, suggèrent certains experts.

Gardez également un œil sur les trains et les autres modes de transport où les punaises de lit peuvent se cacher, et choisissez de rester debout si vous souhaitez éviter tout contact supplémentaire avec les sièges ou d’autres surfaces.

Une fois de retour chez vous, ne rentrez pas tout de suite vos valises. Lal suggère de les conserver dans votre garage pendant quelques jours puis de laver vos vêtements à haute température.

Vous pouvez également envisager d’emballer vos valises dans du plastique pour vous assurer que rien n’entre ou ne sort.

Peut-on voir les punaises de lit à l’œil nu ?

Les punaises de lit sont minuscules, mais elles sont visibles à l’œil nu. Ils peuvent se propager facilement et adorent se cacher dans les matelas ou autres tissus d’ameublement comme les tissus d’ameublement ou les rideaux. Ils peuvent également ramper entre les planches du parquet, dans les prises électriques et même derrière le papier peint.

Dans une ville animée comme Paris, les touristes peuvent involontairement récupérer les passagers embêtants dans leurs valises dans un hôtel infesté ; les punaises de lit peuvent faire du stop sur les vêtements ou les sacs et se propager à d’autres personnes dans le métro ou le bus ou lors d’une visite au théâtre ou à d’autres endroits de la ville.

La bonne nouvelle est qu’ils ne voyagent pas sur les gens, explique Lal.

“Ce n’est pas comme la gale, qui est une infestation d’acariens contagieuse. L’infestation de punaises de lit n’est pas contagieuse”, dit-il. “Vous pouvez les apporter avec vous dans vos vêtements et votre literie si vous allez dans un endroit mais… si vous avez des piqûres de punaises de lit, vous ne pouvez les transmettre à personne.”

Les exterminateurs disent qu’il est essentiel d’agir rapidement si vous repérez des punaises de lit. Tous les vêtements et draps qui auraient pu être en contact doivent être placés dans des sacs poubelles et bien fermés, puis les articles doivent être lavés à haute température.

Comment savoir s’il s’agit d’une piqûre de punaise de lit ?

Pour déterminer si une morsure provient d’une punaise de lit, Lal conseille de rechercher le panneau « petit-déjeuner, déjeuner et dîner ».

“Ils piquent en lignes ou en groupes de trois. Si vous voyez des groupes de trois autour de votre corps, en particulier dans les zones où vous n’êtes pas habillé… il s’agit très probablement d’une infestation de punaises de lit”, dit-il, ajoutant que cela peut prendre plusieurs jours. les marques à apparaître.

Les piqûres elles-mêmes ressemblent souvent à des bosses rouges, mais peuvent aussi varier légèrement d’une personne à l’autre.

Les punaises de lit peuvent être attirées par certaines personnes plus que par d’autres, explique Lal, ce qui signifie qu’il n’est pas inhabituel qu’un couple partageant un lit se fasse piquer par une seule personne.

Les punaises de lit peuvent-elles avoir un impact sur votre santé ?

Même si vous n’attraperez aucune maladie causée par les punaises de lit, elles peuvent provoquer des réactions importantes chez certaines personnes, explique Lal. Démangeaisons ou autres réactions cutanées peut arrivermais tout le monde ne ressent pas de symptômes.

Les personnes qui peuvent être plus sensibles aux réactions causées par les piqûres de punaises de lit comprennent les enfants et les patients sous chimiothérapie.

“Leur système immunitaire n’est pas aussi fort, et donc leur corps réagit dans cette large manifestation où ils peuvent réellement développer une réaction allergique aux punaises de lit”, explique Lal.

D’où viennent les punaises de lit ?

Les experts soulignent que l’hygiène n’a rien à voir avec la propagation des punaises de lit. Au lieu de cela, le taux de fertilité élevé des punaises de lit signifie qu’une fois qu’elles trouvent un endroit où manger et se reproduire, elles se propagent rapidement.

“Les punaises de lit étaient là avant nous, et elles le seront après nous. Elles sont partout”, explique Lal. “Vous pouvez aller dans les meilleurs hôtels de Manhattan… J’ai vu des punaises de lit. Il y en avait partout.”

Un rapport publié cet été par l’Anses, l’Agence nationale française de l’alimentation, de l’environnement et de l’hygiène du travail, souligne que deux principaux responsables de la récente prolifération des punaises de lit en France : l’augmentation du tourisme et une plus grande résistance aux insecticides.

Elaine Cobbe a contribué au reportage.