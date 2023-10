PARIS (AP) — Sonnez, sonnez ! C’est l’heure de pointe sur le boulevard Sébastopol à Paris, et la congestion est sévère – non seulement des grondements énergivores, polluants et klaxonnants, mais aussi des goulots d’étranglement plus silencieux et plus verts de cyclistes se précipitant pour de l’espace.

Jusqu’à il y a quatre ans, les automobilistes disposaient en grande partie de l’artère parisienne pour eux seuls. Désormais, ses embouteillages sur les pistes cyclables parlent à une révolution cycliste cela remodèle la capitale de la France – longtemps un pays d’amoureux de l’automobile, siège de Renault, Citroën et Peugeot.

Cette révolution, comme d’autres, s’avère également instable. Une campagne de près d’une décennie menée par la maire socialiste Anne Hidalgo pour faire de Paris une ville hostile aux cyclistes – à l’exception de ceux qui courent le Tour de France – dans un monde où ils s’aventurent plus en sécurité et plus librement est devenu si transformateur que les vélos écartent progressivement les véhicules à moteur et se gênent de plus en plus les uns les autres. Et d’autres pistes cyclables seront à venir pour l’année prochaine Jeux Olympiques de Paris — dans le cadre d’un effort visant à réduire de moitié l’empreinte carbone de l’événement.

Déjà, sur certains boulevards parisiens, les vélos sont plus nombreux que les voitures aux heures de pointe. Les embouteillages à vélo, avec des files de cyclistes roue contre roue qui sonnent et perdent parfois leur sang-froid, deviennent un casse-tête.

Des gens circulent dans la rue Rivoli à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

« C’est la même sensation que celle que j’avais quand j’étais plus jeune, avec mes parents au volant de leur voiture, et c’était comme des embouteillages partout. Alors maintenant, c’est vraiment un embouteillage vélo», a déclaré Thibault Quéré, porte-parole de la Fédération des usagers du vélo. «Mais c’est une bonne difficulté à avoir. Surtout quand on pense à ce qu’était Paris.

D’un maigre 200 kilomètres (125 miles) en 2001, les cyclistes disposent désormais de plus de 1 000 (620 miles) de pistes cyclables sur mesure et d’itinéraires balisés à parcourir, selon la mairie. Les véhicules à moteur ont été entièrement interdits de certaines routes, notamment sur une berge de la Seine qui était autrefois une autoroute très fréquentée. C’est devenu un paradis au centre de Paris pour les cyclistes, les coureurs, les familles et les romantiques depuis qu’Hidalgo l’a fermé à la circulation automobile en 2016.

Plus au nord, la piste cyclable à deux voies du boulevard Sébastopol est devenue l’une des plus fréquentées d’Europe depuis son inauguration en 2019. Elle a enregistré un record de 124 000 usagers hebdomadaires début septembre, selon le suivi du groupe pro-vélo Paris en Selle (« Paris by selle”). Le trafic y dépasse désormais régulièrement les pistes cyclables les plus fréquentées de Londres et, lorsqu’il est le plus fréquenté, se rapproche même du nombre de pistes cyclables populaires d’Amsterdam.

Un homme circule rue Rivoli, à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

L’axe nord-sud de Sébastopol se jette dans une autre route est-ouest très fréquentée, la rue de Rivoli qui passe devant le Louvre. Il a également enregistré des chiffres quotidiens et hebdomadaires records en septembre, selon le suivi de Paris en Selle.

Ajoutez à cela des automobilistes pas très enthousiastes, des scooters se faufilant dans la circulation, des piétons essayant de ne pas se faire écraser et des travaux de construction qui semblent avoir surgi presque partout lors du sprint de Paris vers les Jeux olympiques, et parcourir les rues les plus fréquentées à vélo peut sembler similaire. jouer à Mario Kart – mais avec des dangers et des conséquences réelles.

De nombreux cyclistes, certains clairement nouveaux et encore à tâtons, semblent penser que les feux rouges et le code de la route ne s’appliquent pas à eux. La suppression par Paris de scooters électriques à louer suivant un référendum municipal en avril pousse également certains anciens utilisateurs à faire du vélo.

« Paris est devenu invivable. Personne ne peut se supporter”, a déclaré le cycliste Michel Gelernt en passant devant les agents de la circulation dénonciateurs et les automobilistes qui criaient sur la place de la Concorde, le site de la décapitation du roi Louis XVI à la Révolution française en 1793.

Une femme passe devant les anneaux olympiques devant l’hôtel de ville de Paris, à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester) Des jeunes font du vélo à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

Ancien usager de scooter et de transports en commun, le retraité s’est tourné vers le vélo lors la pandémie de COVID-19 et a gardé l’habitude. Il utilise Velib’, le système de vélopartage de Paris, qui existe depuis 16 ans, pour se déplacer dans 80 % de ses déplacements.

“Tout le monde se comporte de manière égoïste”, grogne Gelernt, septuagénaire. “Le trafic est bien pire qu’avant.”

Cela dit, lui et d’autres ne peuvent nier que les flux de vélos sont meilleurs pour la santé et l’environnement que la pollution nocive qui recouvre encore souvent Paris. Le gouvernement français impute à la pollution atmosphérique 48 000 décès prématurés chaque année dans tout le pays.

Dans une décision historique, un tribunal de Paris a accordé en juin 5 000 euros (5 300 dollars) d’indemnisation à deux familles avec enfants rendus malades par la pollution de l’air, souffrant d’asthme et d’autres problèmes de santé alors qu’ils vivaient près du périphérique de la capitale étouffé par les voitures. Le tribunal a jugé que l’État français était en faute.

Un homme passe devant un compteur de vélos à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

Hidalgo cite la pollution comme l’une des principales motivations de sa volonté d’augmenter l’utilisation du vélo, d’éliminer les véhicules émetteurs d’émissions et de créer « un Paris qui respire ». Réélue en 2020, son deuxième « Plan vélo » sur cinq ans prévoit 250 millions d’euros d’investissements supplémentaires d’ici 2026. Soit 100 millions d’euros de plus que sur son plan vélo du premier mandat. La majeure partie est destinée à davantage de pistes cyclables et de stationnement.

La mairie indique que tous les sites olympiques de la ville seront accessibles aux vélos du 26 juillet au 26 août. 11 Jeux de Paris, sur un réseau cyclable de 60 kilomètres.

Une femme monte sur le pont Alexandre III à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

Les fans olympiques pourront ainsi découvrir ce qu’un nombre croissant de Parisiens apprennent : découvrir la ville à vélo peut raviver l’amour pour ses charmes.

Derrière les artères très fréquentées se trouvent d’innombrables rues plus calmes qui embrassent les cyclistes avec des images, des sons et des odeurs trop facilement inaperçus en voiture. Et pour bien démarrer la journée et dynamiser vos sens sans expresso trop cher, essayez de rebondir sur les pavés des Champs-Élysées lors de n’importe quelle matinée fraîche.

“C’est un sentiment de liberté, plutôt que d’être dans le métro, assis ou dans la chaleur”, a déclaré Ange Gadou, 19 ans, un converti qui comptait auparavant sur les scooters électriques de location avant que Paris ne les bannisse.

“Il n’y a rien que je n’aime pas.”

Une femme passe devant l’hôtel de ville de Paris, à Paris, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/John Leicester)

Le journaliste d’Associated Press, Alex Turnbull, a contribué.