La mairie de Paris a été condamnée à une amende de 90 000 € pour avoir nommé trop de femmes à des postes de direction, décision qualifiée d ‘«absurde» par la maire de la ville, Anne Hidalgo.

L’amende a été prononcée par le ministère de la fonction publique du pays pour violation de la «loi Sauvadet».

L’un des objectifs de la législation, entrée en vigueur en 2013, était de faire en sorte que davantage de femmes au sein de la fonction publique soient promues au niveau de la direction. En tant que tel, pas plus de 60% des nominations à la direction ne peuvent être du même sexe.

En 2018, 11 femmes ont été nommées à des postes de direction à la mairie de Paris, contre 5 hommes, soit 69% des nominations.

« Cette amende est évidemment absurde. De plus, elle est injuste, irresponsable et dangereuse », a déclaré lundi Hidalgo, à la tête de la capitale française depuis 2014.

« Il faut promouvoir les femmes avec détermination et vigueur car l’écart partout en France est encore très grand. Alors oui, pour atteindre la parité un jour, il faut accélérer le rythme et faire en sorte que dans les nominations il y ait plus de femmes que les hommes », a-t-elle ajouté.

Elle a également déclaré qu’elle apporterait elle-même le chèque au ministère, accompagnée de ses adjoints et de ses cadres supérieurs.

La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a souligné sur Twitter que le gouvernement avait abrogé cette disposition particulière de la loi Sauvadet en 2019.

« La cause des femmes mérite mieux! » elle écrit sur Twitter. «Je veux que l’amende payée par Paris pour 2018 finance des actions concrètes de promotion des femmes dans la fonction publique», a-t-elle déclaré.