Paris Buskers chante ‘Ajeeb Dastan Hai Yeh’ dans les rues et Internet ne peut s’empêcher d’admirer son geste

Les artistes de rue doivent être appréciés pour leurs efforts et leur courage alors qu’ils se tiennent devant des milliers de personnes pour montrer leurs talents au monde. Bien qu’ils se trouvent dans presque tous les pays, seuls quelques-uns acclament les artistes et les laissent gagner un sou ou deux dans la rue. Maintenant, une vidéo d’un Paris Busker chantant ‘Ajeeb Dastan’ est devenue virale sur Internet. Twitter ne cesse de faire l’éloge de l’étranger qui a soigné une femme avec cette chanson hindi.

Une femme, identifiée comme Maheera Ghani, s’est rendue sur le site de micro-blogging pour partager le doux geste d’un musicien ambulant à Paris. Elle a posté comment l’homme lui a demandé où elle appartenait et l’a ensuite traitée avec une belle chanson devant le Palais Garner. “Ce type m’a demandé d’où je venais. Je l’ai raconté depuis le Pakistan et il a commencé à chanter ça devant l’opéra garnier Paris”, a-t-elle écrit sur Twitter. Le clip de 45 secondes montrait le musicien ambulant chantant la célèbre chanson de Lata Mangeshkar ‘Ajeeb Dastan Hai Yeh’ du film de Bollywood de 1960 ‘Dil Apna Aur Preet Parai’.

Internet a rapidement commencé à inonder d’amour l’homme qui a fait de son mieux pour ravir la Pakistanaise. « C’est incroyable. Notre sous-continent voyage avec nous, au plus profond de notre subconscient, et se déverse pour attraper et infecter beaucoup de gens que nous rencontrons », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré:« Si sain.

C’est incroyable. Notre sous-continent voyage avec nous, profondément dans notre subconscient, et se déverse pour attraper et infecter beaucoup de gens que nous rencontrons.— Anand ST Das (@anandstdas) 28 janvier 2023

Certains ont même apprécié la beauté avec laquelle il a chanté une chanson hindi avec son accent étranger, comme l’un d’eux a déclaré : « À son crédit, il chante bien dans une langue étrangère ! ». « Gentillesse des étrangers. Fait tourner le monde, dit l’autre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici