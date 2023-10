Francfort était prête à faire la fête.

Un an seulement après le référendum sur le Brexit de 2016, la grande majorité des banques américaines avaient installé leurs centres européens dans la ville allemande. Les places dans les écoles internationales étaient réservées en bloc avant les délocalisations depuis le Royaume-Uni et les prix de l’immobilier montaient en flèche.

Mais le gouvernement français avait d’autres idées.

Emmanuel Macron, vainqueur après avoir battu la candidate d’extrême droite Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises, a commencé à courtiser les plus grandes banques d’investissement du monde.

“Leurs gens envoyaient par SMS à nos gens des photos de magnifiques bâtiments historiques dans lesquels nous pourrions ouvrir des salles de marché, disant qu’ils avaient une nourriture délicieuse et une excellente infrastructure”, a déclaré le PDG d’une grande banque de Wall Street. « Ils ont dit qu’ils réduiraient les impôts sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et qu’il nous serait plus facile de licencier des gens. Tout ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient, ils l’ont fait.

Six ans plus tard, si Francfort reste le siège officiel de nombreuses banques dans l’UE, Paris a gagné la bataille des talents.

Bank of America a été la première banque de Wall Street à afficher ses couleurs sur le mât parisien après le Brexit. Elle compte désormais 600 collaborateurs dans la capitale française, dont 180 travaillent dans des fonctions de vente et de trading de titres à revenu fixe, contre 20 avant le Brexit.

Goldman Sachs comptait 100 personnes à Paris avant le Brexit – elle en compte aujourd’hui 500. JPMorgan compte 900 collaborateurs dans son bureau parisien, dont environ 600 travaillent sur les marchés ; il prévoit de porter ce chiffre à 1 000. Citigroup et Morgan Stanley construisent également tous à Paris.

“Il y a d’énormes opportunités à Paris”, a déclaré Vanessa Holtz, PDG de BofA Securities Europe SA et directrice nationale pour la France. « Depuis le Brexit, le paysage est devenu encore plus dynamique et compétitif. Paris s’est imposée comme une place financière européenne majeure et propose désormais une très large gamme de services financiers.

Une crise de talents

Cependant, le succès de Paris en tant que place financière de l’UE est confronté à des difficultés croissantes. L’essor des banques internationales a entraîné une pénurie de talents, les entreprises abandonnant la délocalisation du personnel de Londres pour recruter sur le terrain. Pendant ce temps, des commerçants bien payés se battent pour obtenir des places limitées dans les meilleures écoles internationales après avoir quitté le Royaume-Uni avec leurs familles.

« Nous avons transféré des gens de Londres à Paris, mais il y a beaucoup d’employés qui ont des liens familiaux au Royaume-Uni et qui ne veulent pas déménager, ce qui rend les choses plus compliquées, car très souvent nous devons recruter localement et c’est ce qui se passe. difficile », a déclaré Fabio Lisanti, responsable des marchés européens chez Citigroup, qui a déménagé dans la capitale française l’année dernière.

“Il existe un vaste écosystème de talents à Paris, mais il n’est pas aussi liquide qu’à Londres”, a déclaré Marc d’Andlau, co-responsable du bureau parisien de Goldman Sachs. “Cela arrivera, mais beaucoup de personnes qui ont déménagé sont actuellement heureuses dans leur travail.”

Cette pénurie de talents entraîne des frictions avec les banques françaises, qui ont dû faire face à un exode de personnel. Des sociétés comme BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale disposent de nombreux collaborateurs des marchés à Paris, mais les nouvelles entreprises américaines offrent des salaires plus élevés et disposent d’une plus grande puissance de feu financière. Cela leur permet de débaucher certains des meilleurs employés des banques locales, en leur offrant fréquemment une prime de 30 % et plus de capital, ce qui se traduit par des bonus plus importants.

Un responsable des marchés d’une grande banque américaine a déclaré qu’il avait organisé un déjeuner avec un homologue d’une rivale française. Mais lorsque des détails ont été révélés concernant une grande vague d’embauches chez le prêteur de Wall Street, ils ont soudainement annulé. Ils n’ont jamais reprogrammé leur déjeuner.

“Cela les dérange clairement”, a déclaré le responsable des marchés. « Nous recrutons leurs meilleurs éléments, tout comme sept de nos concurrents et certains fonds spéculatifs. Cela fait grimper considérablement leurs coûts.

Les hedge funds tels que Millennium Management, Point72 et Exodus Point se sont également développés dans la capitale française et cela a également un effet.

“L’arrivée des hedge funds à Paris a incité les acteurs des banques à bouger”, a déclaré d’Andlau de Goldman. “Cela pourrait créer davantage de mouvement sur le marché du travail.”

“Nous avons dû travailler dur sur la rétention des talents car nous avons été la première banque à s’implanter à Paris et, par conséquent, nous sommes devenus l’un des endroits évidents pour embaucher”, a ajouté Jan Smorczewski, co-responsable du trading Emea FICC chez Banque d’Amérique. « Cependant, à mesure que Paris est devenue une plaque tournante importante, elle a également contribué à attirer des talents. »

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux commerçants se contentent de rester sur place est le régime des impatriés en France, communément appelé « loi fiscale des expatriés ». Cela offre des allégements fiscaux qui peuvent permettre à jusqu’à 30 % des revenus des expatriés de rester exonérés d’impôt et a joué un rôle clé pour attirer les commerçants bien payés à Paris.

Mais cet avantage disparaît lorsque les employés changent d’emploi, ce qui signifie que tout nouvel employeur potentiel doit débourser davantage pour compenser la perte de revenus des commerçants. Les banques et les groupes de pression font pression pour le changement, Actualités financières » a rapporté, dans le but de permettre aux talents de circuler plus librement.

“Nous avons embauché des personnes extraordinaires sur des plateformes nationales qui ont vraiment bénéficié de leur adhésion à une plateforme comme la nôtre, où le bilan est plus important”, a déclaré Lisanti de Citi. “Nous avons découvert des talents exceptionnels, qui étaient sous-performants en raison de leur plateforme actuelle.”

Même si les infrastructures parisiennes sont bien développées, le marché locatif résidentiel est soumis à certaines tensions en raison de l’afflux de banquiers dans la capitale française. Beaucoup se sont regroupés autour des 15e et 16e arrondissements aisés, ce qui fait grimper les prix, selon des conversations avec des banquiers de haut rang.

L’agent immobilier Savills a déclaré que les prix des loyers à Paris n’avaient augmenté que de 3,6 % depuis 2016, contre 7,6 % à Londres et 15,3 % à New York. Mais la demande de biens immobiliers est élevée, selon Kelcie Sellers, associée au sein de l’équipe de recherche mondiale de Savills.

« Le marché locatif parisien a connu une forte demande, notamment pour les biens meublés de qualité, avec une demande émanant d’expatriés revenant d’Asie, de banquiers londoniens et de ressortissants français à la recherche d’un pied-à-terre à utiliser pour quelques jours pendant la période. semaine de travail », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les commerçants et banquiers expérimentés qui ont quitté le Royaume-Uni se sont également plaints du manque de places disponibles pour leurs enfants dans les écoles internationales de la capitale française. Une école est particulièrement populaire, ont déclaré des banquiers seniors FR — L’École Jeannine Manuel, qui facture jusqu’à 28 000 € par an pour l’enseignement supérieur.

“Il devient très difficile et compliqué d’y accéder”, a déclaré un commerçant expérimenté. “C’est quelque chose qui doit être examiné.”

Pourquoi Paris ?

Paris est devenue le lieu privilégié de la plupart des grandes banques d’investissement parce qu’elles étaient dirigées par la demande de leur personnel, ont déclaré des banquiers seniors. De nombreux banquiers et commerçants, incapables de traiter avec leurs clients dans l’UE après le Brexit, ont été confrontés au choix difficile de déménager dans l’UE ou de perdre leur emploi. La capitale française, située à seulement deux heures de voyage en Eurostar de Londres, est devenue le choix populaire.

“Au lendemain du Brexit, nous n’avions pas de grand projet visant à nous concentrer sur la France, mais nous voulions accroître notre présence en Europe continentale”, a déclaré d’Andlau de Goldman. « Mais petit à petit, Paris est devenue le lieu préféré d’une grande partie de notre personnel par rapport à d’autres villes, ce qui a motivé une partie de notre réflexion. Le programme favorable aux entreprises du président Macron a également été très utile.»

“Le principal facteur qui nous a poussé à choisir Paris était l’accès aux talents et la capacité de persuader plus facilement les gens de quitter Londres que vers d’autres villes européennes”, a ajouté Lisanti de Citigroup. “Les gens déménagent désormais définitivement, mais l’Eurostar et la facilité d’accès à Londres ont certainement une influence sur la volonté des gens de déménager.”

Paris a déjà vu un afflux de banquiers apportant de grosses sommes d’argent. L’Autorité bancaire européenne a déclaré dans son dernier Rapport de l’ABE sur les hauts salariés qu’il y avait 371 banquiers gagnant plus d’un million d’euros en France en 2021 ; c’était une hausse par rapport aux 226 un an plus tôt.

“C’est une décision née d’une nécessité, mais qui s’est transformée en un véritable avantage concurrentiel”, a déclaré Jim DeMare, président des marchés mondiaux chez Bank of America, à propos de son hub européen. « Nous entendons cela de la part de nos clients. Nous le voyons dans nos flux.

Construire

Après le flot initial de délocalisations liées au Brexit, les banques se concentrent désormais sur le développement de leurs opérations sur le terrain à mesure qu’elles s’implantent davantage.

Jean-Charles Simon, directeur général de Paris Europlace, qui développe et promeut le secteur financier français à l’international, a déclaré que la France regardait désormais au-delà des emplois de front office. Elle espère également attirer des banques des marchés émergents ainsi que des États-Unis, du Canada et d’autres pays.

“Les plus grandes banques internationales continuent d’augmenter leurs effectifs, mais je pense que nous avons le potentiel de continuer à croître dans les services financiers dans différents types d’activités et d’emplois”, a-t-il déclaré.

Citigroup est en train d’ouvrir une nouvelle salle des marchés dans son bureau parisien qui accueillera 80 à 90 personnes en plus de son espace actuel, qui contient 130 collaborateurs. L’entreprise prévoit de terminer l’année avec environ 170 employés dans ses activités de marchés et d’en embaucher 250 au cours des deux prochaines années, a indiqué Lisanti.

Elle envisage désormais de réorganiser son programme de stages à Paris pour refléter celui de Londres. Les étudiants viendraient alors pendant neuf semaines au cours de l’été, plutôt que pour une période prolongée comme dans le système français.

“Nous grandissons de l’intérieur dans un marché du travail tendu et cela signifie recruter dès le niveau d’entrée”, a déclaré Lisanti. « Les stages d’été nous permettent d’embaucher des étudiants internationaux, plutôt que de recourir à des stages à la française qui ont tendance à attirer uniquement les étudiants des universités françaises.

Bank of America est également susceptible de…