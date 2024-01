PARIS 50 : À QUOI S’ATTENDRE

Spectateurs comme athlètes se réjouiront de la prolongation de la 50e édition du Paris Grand Slam 2024. Cet événement de classe mondiale attire en masse les judokas, avec pour objectif pour beaucoup d’accéder à la gloire dans l’AccorHotels Arena, autrefois et peut-être mieux connue. comme « Le Bercy ». Bien entendu, ce n’est pas ici qu’est né cet événement, le Tournoi de Paris remonte à 1971 au Stade Pierre-de-Coubertin.

En 2023, 520 athlètes de 82 nations étaient inscrits pour le formidable Grand Chelem d’ouverture de la saison, mais comme il s’est déroulé sur deux jours, les premiers prétendants sont montés sur les tatamis à 8h00. Même si cette année, l’événement durera trois jours, il y a bien sûr un vif intérêt de la part de ceux qui recherchent des points de qualification et de classement, soit 667 athlètes provenant d’un nombre impressionnant de 111 nations. Pendant que certains cherchent leur premier titre parisien, nous aurons les favorites locales Audrey TCHEUMEO (-78kg) et Clarisse AGBEGNENOU (-63kg) qui chercheront leur septième pour rivaliser avec la Championne du Monde et Olympique Lucie DECOSSE, qui a volé la vedette en 2001. , ’04, ’06, ’08, ’09, ’10 et ’11.

Lucie DECOSSE (FRA) © Mario Krvavac

Non seulement c’est un énorme avantage pour ceux qui concourront entre le 2 et le 4 février, mais les fans de judo seront ravis d’avoir une journée supplémentaire dans la capitale française, Paris, qui accueillera dans quelques mois l’événement ultime. ; les jeux olympiques. L’excitation est déjà forte à Paris, avec des lieux arborant les anneaux olympiques, des comptes à rebours, etc., mais désormais l’un de leurs sports les plus populaires et les plus appréciés contribue à faire monter la tension.

Président de la Fédération Internationale de Judo, Monsieur Marius VIZER attend avec impatience ce fameux événement,

Paris est toujours un catalyseur, produisant le plus haut niveau de judo, les plus grandes surprises et une vitrine du judo multigénérationnel qui indique à tous les jeunes judokas où viser s’ils veulent être les meilleurs dans les années à venir. Le Grand Chelem de Paris est une source d’inspiration, d’éducation et d’histoire et nous sommes très fiers de sa présence et de son héritage.

Avec les Jeux Olympiques de 2024 qui approchent à grands pas et la possibilité de pratiquer une partie de la logistique, chaque arrivée à Paris s’accompagne d’une intensité et d’une anticipation supplémentaires. Cette période de qualification olympique n’est qu’à quelques mois de sa conclusion et cela apporte aussi une dimension supplémentaire à Bercy.

Président de la FIJ, M. Marius VIZER et Président du Judo français, M. Stéphane NOMIS lors des Championnats d’Europe 2023 à Montpellier. © Gabi Juan

A l’image du Président Vizer, le Président de la Fédération Française de Judo, M. Stéphane NOMIS,

Cette 50e édition du Grand Chelem de Paris revêt une importance exceptionnelle alors que nous nous préparons à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En tant que pays hôte, la France est au cœur d’une période passionnante pour le judo, offrant une opportunité inégalée à nos athlètes nationaux de démontrer leur excellence devant le monde entier, chez eux. Le Grand Chelem de Paris devient ainsi une étape cruciale dans la préparation de nos judokas aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Le Grand Chelem de Paris est bien plus qu’un simple tournoi ; il incarne l’esprit du judo, son éthique et sa quête incessante de perfection. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès continu de cet événement, des athlètes déterminés aux bénévoles dévoués, en passant par nos partenaires et les fans passionnés qui créent une atmosphère unique à chaque édition du Grand Chelem de Paris. Je tiens également à remercier la Fédération Internationale de Judo et son Président Monsieur Marius Vizer pour l’organisation de ce tournoi unique.

Le Grand Chelem commençant le 2 février, vous ne voudrez pas manquer le tirage au sort en direct le 1er à 14h00, qui décidera du sort des 672 participants, rendez-vous sur JudoTV.com.

Auteur : Thea Cowen

