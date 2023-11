Paris 2024 : votre planificateur complet des Jeux olympiques

Dans un événement historique, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois depuis 1924. A partir du 26 juillet 2024, pour une durée de 45 jours, la Ville Lumière, aux côtés de la France tout entière, , sera immergé dans la célébration mondiale du sport. Paris 2024 réunira 10 500 athlètes et 4 400 para-athlètes. Les 13 millions de détenteurs de billets, très attendus, vont vivre une expérience exceptionnelle et pleine d’émotions. Travel Noire a préparé un guide complet qui vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir pour garantir un voyage olympique sans problème.

Billets officiels : la seule voie à suivre

Si vous attendez avec impatience les Jeux olympiques de Paris 2024 et que vous avez pour objectif d’assister aux événements, il y a une règle importante à retenir : achetez vos billets uniquement sur le site officiel. Cette plateforme de billetterie officielle, dite « Billetterie Officielle des Jeux de Paris 2024 », est 100 % digitale. Il s’agit d’une source sécurisée exploitée exclusivement par le comité d’organisation de Paris 2024, conçue pour accueillir les spectateurs du monde entier. Évitez les pièges des sites Web tiers proposant des billets. Signalez également toute activité suspecte sur la plateforme Signal Conso en matière de fraude à la consommation. Soyez vigilant et agissez rapidement en déposant une plainte préalable à la police si vous êtes victime d’une fraude.

Options d’accueil

Au-delà des billets individuels, le programme « Hospitality Paris 2024 » propose des formules globales ouvertes à tous les passionnés. Ces forfaits garantissent non seulement des billets pour la plupart des événements sportifs olympiques, mais donnent également accès à des services d’accueil sur les sites de compétition et dans les villes. La liste comprend l’hébergement, les transports, la gastronomie et les activités touristiques. Ces offres d’hospitalité et forfaits de voyage Paris 2024 sont disponibles via un site officiel dédié et sécurisé et un réseau mondial de sous-distributeurs établis par On Location, le fournisseur officiel d’hospitalité, en collaboration avec Paris 2024.

Vente de billets et calendrier

La loterie pour la vente de billets individuels s’est terminée le 20 avril 2023. Depuis le 9 mai, les gagnants de la loterie reçoivent des créneaux d’achat de 48 heures par courrier électronique. Si vous faites partie des quelques chanceux, assurez-vous de vérifier fréquemment votre boîte de réception e-mail, y compris votre dossier spam. Méfiez-vous des courriels non sollicités ou des concours proposant des billets comme prix, car ils sont probablement illégaux.

Une deuxième phase de billets individuels a débuté le 11 mai 2023. Elle donne accès à toutes les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024, y compris les finales emblématiques et les cérémonies d’ouverture et de clôture. Pour maximiser vos chances d’obtenir les billets souhaités, connectez-vous pendant les premières heures de votre créneau de 48 heures désigné. En cas de circonstances imprévues, il est possible de revendre les billets via la plateforme officielle. Attention, toute revente en dehors de ce circuit est strictement interdite.

Une dernière possibilité d’achat de billets individuels, sans tirage au sort, sera proposée vers la fin 2023 selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour les Jeux paralympiques (28 août au 8 septembre), la vente des billets aura lieu à l’automne 2023.

Planification de l’hébergement

Que vous ayez obtenu des billets pour les événements ou que vous prévoyiez d’être au cœur de l’action, trouver un hébergement adapté à Paris ou dans d’autres villes hôtes est une priorité absolue. La période des Jeux Olympiques coïncide avec la haute saison estivale en France (du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques), qui connaît une forte demande. Vous pouvez choisir parmi une variété d’hébergements tels que des chambres d’hôtes, des hôtels, des palaces de luxe, des auberges de jeunesse, des appartements meublés, des campings ou encore des mobil-homes. Pour sécuriser votre hébergement, pensez à contacter l’Office du Tourisme de Paris, à faire appel à une agence de location immobilière ou à consulter des sites spécialisés.

Planifiez à l’avance pour une visite en douceur

Quel que soit votre mode de transport vers la France, veillez à accomplir les formalités nécessaires. Vérifiez vos conditions de visa sur le site officiel France-Visas et méfiez-vous des faux sites administratifs qui imitent les sites officiels. Recherchez les adresses de sites Web se terminant par « .gouv.fr » ou « fr » pour garantir leur authenticité. Une adresse de site Web « fr » ne garantit pas le statut officiel. Restez informé, restez en sécurité et embarquez pour un voyage qui promet d’être un spectacle sportif historique.