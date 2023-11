Paris 2024 dévoile les parcours des épreuves olympiques de cyclisme sur route

Le parcours de la course sur route de Paris 2024

Des premières boucles à la Vallée de Chevreuse

Les samedi 3 et dimanche 4 août 2024, au départ du Trocadéro, les pelotons hommes et femmes défileront pour un cortège de 5 km à travers la Tour Eiffel, la Seine, les Invalides et le Quartier Latin avant le départ officiel de la course rue Gay-Lussac dans le 5ème arrondissement. Les athlètes quitteront ensuite Paris, pour revenir plus tard dans l’après-midi.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, le nombre de participants sera égalitaire, hommes et femmes, avec 90 hommes et 90 femmes qui traverseront le département des Hauts-de-Seine via la côte des Gardes (1,9 km à 6 %). à Meudon. Plus loin, ils apercevront le château de Versailles, braquant les projecteurs du monde entier sur cette icône architecturale exceptionnelle qui sert également de lieu de compétition olympique et paralympique.

Plus tard, la vallée de Chevreuse présente un terrain difficile pour les pelotons masculins et féminins. Côte de Port-Royal (1km à 5%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3km à 6,3%) et Côte de Châteaufort (900m à 5,7%) avec sa pierre commémorative en l’honneur de Jacques Anquetil, premier cycliste qui a remporté cinq fois le Tour de France. Suivent une succession de dénivelés relevés couronnés par la Côte de Cernay-la-Ville (1,1km à 3,9%) pour les femmes, et la Côte de Senlisse (1,3km à 5,3%), la Côte d’Herbouvilliers (850m à 5,7%), et Côte de Bièvres (1,2km à 6,5%) pour les hommes. Tout cela offre aux spectateurs d’excellentes opportunités de regarder les coureurs passer à un rythme plus lent.

Ces premières boucles dans l’ouest de la région parisienne, soit 225 km pour les hommes et 110 km pour les femmes, donneront également aux spectateurs un aperçu des autres sites olympiques et paralympiques : le Golf National et le Vélodrome National de Saint-Quentin. en-Yvelines, siège de la Fédération Française de Cyclisme.

La Butte Montmartre : on accélère

Le retour dans la capitale, en passant par le Louvre, sa Pyramide et l’Opéra Garnier, annonce les 50 derniers kilomètres de la course. Habitués des Champs-Elysées en juillet au Tour, les pelotons hommes et femmes se dirigeront cette fois vers le nord-est de Paris où ils découvriront un dernier segment de 18,4 km, avec des virages techniques et une difficile montée pavée sur le Butte Montmartre (1km à 6,5%).

Après deux tours, les principaux prétendants livreront leur bataille finale dans la troisième ascension de la Butte Montmartre vers la basilique du Sacré Cœur, dernière rampe avant leur descente finale. Les derniers 9,5 km les mèneront au Pont d’Iéna, décor d’un sprint final de 230 m vers le Trocadéro.

A la fin du Pont d’Iéna et après 158 km pour les femmes et 273 km pour les hommes, des scènes emblématiques se dérouleront avec le couronnement des champions olympiques et la distribution des médailles avec les athlètes levant les bras en l’air avec la Tour Eiffel en toile de fond.

« Les spectateurs et téléspectateurs seront émerveillés par des sites magnifiques comme le Château de Versailles, la Vallée de Chevreuse, le Bois de Vincennes, les Invalides ou la Tour Eiffel. Nous sommes également fiers que le cyclisme sur route amène les Jeux sur de nouveaux territoires comme le Val -de-Marne et Essonne”, a déclaré Tony EstanguetPrésident de Paris 2024.

