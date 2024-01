Paris 2024 dévoile les parcours de triathlon olympique et paralympique au cœur de la ville • World Triathlon

Fidèle à son ambition de mettre en valeur le sport et les athlètes dans les plus beaux décors de la capitale, Paris 2024 dévoile aujourd’hui les parcours du triathlon des Jeux Olympiques et du paratriathlon des Jeux Paralympiques. Ils débuteront et termineront au Pont Alexandre III. Ces parcours exigeants se caractérisent par leurs défis techniques, garantissant une expérience incroyable aux athlètes, au public et aux téléspectateurs.

Paris 2024 a dévoilé aujourd’hui les parcours des épreuves de triathlon des Jeux Olympiques (épreuves individuelles hommes et femmes et relais mixte) et le parcours des épreuves de Para triathlon des Jeux Paralympiques (catégories PTS2 à PTS5, PTVI et PTWC).

Développés en collaboration avec World Triathlon et les pouvoirs publics compétents, ces trois parcours distincts sont particulièrement exigeants pour les sportifs et mettront en valeur certains des plus beaux monuments de Paris. Le point de départ sera un ponton flottant positionné au pied du pont Alexandre III (sur lequel sera construite une tribune spectateur de 1 000 places), permettant aux spectateurs d’assister au départ et à l’arrivée des épreuves de triathlon et de para triathlon, ainsi ainsi que la zone de transition (entre disciplines), garantissant un spectacle vraiment palpitant.

Lieu emblématique de Paris 2024, le Pont Alexandre III relie les Invalides et le Grand Palais et sera le lieu privilégié de la magie et de l’émotion des Jeux. Le pont est situé juste à côté d’autres sites de compétition comme la Place de la Concorde et l’Esplanade des Invalides et est proche de l’Arène du Champ-de-Mars et du Stade de la Tour Eiffel. Il accueillera également les épreuves de marathon de natation et l’arrivée des épreuves olympiques de cyclisme sur route (contre-la-montre masculin et féminin).

Lors des épreuves de triathlon et de para triathlon, certains des plus beaux monuments et lieux symboliques de Paris seront mis à l’honneur. Après leur baignade dans la Seine, les athlètes visiteront Le Grand Palais, Le Petit Palais, l’Assemblée nationale, Le Musée d’Orsay, l’Avenue des Champs-Elysées (avec l’Arc de Triomphe en ligne de mire), l’Avenue Montaigne, Quai d’Orsay et Quai Anatole France ainsi que le Boulevard Saint-Germain pour les phases vélo et course à pied.

Comme toutes les épreuves sur route de Paris 2024, elles seront l’occasion pour les spectateurs de soutenir et d’encourager les athlètes tout au long du parcours et de célébrer les Jeux dans une ambiance festive et conviviale au cœur de Paris avec un accès gratuit aux parcours. .

Des itinéraires urbains panoramiques pour mettre en valeur les athlètes et leurs performances

Paris 2024 a choisi de créer des parcours exigeants et techniques sur le plan sportif, tout en garantissant la sécurité des athlètes. Pittoresques et urbains, vivants et énergiques, ces parcours offriront le cadre idéal pour une compétition palpitante et dramatique. Ils ont également été conçus pour avoir le moins d’impact possible en termes d’adéquation (mobilier urbain, revêtement, etc.) et pour répondre aux spécifications de World Triathlon, notamment en termes de largeur des couloirs, d’inclinaison et de distance, en évitant les virages et les virages inutiles. les coins pour les vélos à main et les fauteuils roulants, ainsi que le type de revêtement routier (en particulier en ce qui concerne les pavés).

Ces trois parcours seront testés lors des épreuves tests organisées par Paris 2024 du 17 au 20 août 2023, dans les compétitions internationales de triathlon et de Para-triathlon. Les épreuves tests comprendront l’installation et le démontage du ponton de départ flottant et d’autres structures complexes, le test des parcours de vélo et de course à pied pour les épreuves de triathlon et de paratriathlon et la gestion du trafic et des afflux dans et autour des sites.

Détails des stages de triathlon olympique

Les épreuves individuelles de triathlon des Jeux Olympiques auront lieu les 30 et 31 juillet 2024, à partir de 8h.

Les 30 et 31 juillet 2024, les 55 triathlètes masculins et 55 triathlètes féminines qualifiés pour les Jeux Olympiques s’affronteront pour déterminer les successeurs de Kristian Blummenfelt (NOR) et Flora Duffy (BER).

Le départ s’effectuera depuis un ponton flottant au pied du pont Alexandre III. Après 1,5 km de nage dans la Seine, les triathlètes arriveront dans la zone de transition (nager vers vélo) sur le pont Alexandre III après avoir gravi 32 marches, une première dans l’histoire des Jeux Olympiques.

Ils enfourcheront ensuite leur vélo pour une course cycliste de 40 km (sept boucles de 5,715 km). Ils emprunteront l’avenue Winston Churchill en passant devant le Grand Palais et le Petit Palais avant d’atteindre deux des plus belles avenues du monde, les Champs-Elysées et l’avenue Montaigne, traversant la Seine par le pont des Invalides et sur le quai d «Orsay. Continuer sur le boulevard Saint-Germain avant de rejoindre les quais de Seine par la rue du Bac, le quai Anatole France et le quai d’Orsay.

Au terme des sept tours de vélo, les triathlètes atteindront la zone de transition (toujours sur le Pont Alexandre III) pour la troisième et dernière phase de l’épreuve, la course à pied. Au programme, 10 km (4 tours de 2,5 km) au cœur de Paris avec une arrivée sur le pont Alexandre III devant 1 000 spectateurs, pour ce qui sera certainement l’un des temps forts de la quinzaine olympique.



Relais Mixte

Une semaine plus tard, l’épreuve de relais mixte de triathlon des Jeux Olympiques aura lieu à 8h du matin. Le 5 août 2024, environ 18 équipes de quatre triathlètes (deux femmes et deux hommes par nation) s’affronteront dans l’épreuve de relais mixte pour tenter d’imiter la Grande-Bretagne, championne de Tokyo 2020.

Cette fois, comme approuvé par World Triathlon pour toutes les épreuves de ce cycle olympique, les athlètes féminines clôtureront la course avec un ordre de relais comme suit : athlète masculin ; athlète féminine; athlète masculin; athlète féminine.

Chaque athlète réalisera une boucle de nage de 300 m dans la Seine entre le Pont Alexandre III et le Pont des Invalides, 5,8 km de vélo (deux tours de 2,9 km) via le Pont Alexandre III, les Champs-Elysées et l’Avenue Montaigne, la Rue François 1er, la Place du Canada, Pont des Invalides et Quai d’Orsay. Pour finir, les athlètes termineront leur course par une course à pied de 1,8 km (deux tours de 900 m) entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides, avec en toile de fond certains des plus beaux monuments de Paris.

Cours de paratriathlon

Les épreuves des Jeux Paralympiques bénéficieront du même cadre incroyable les 1er et 2 septembre 2024 ! Depuis le début de ce projet, Paris 2024 a démontré le même niveau d’ambition pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec les mêmes sites de compétition emblématiques pour les deux Jeux.

Ce sera également le cas pour les épreuves de para-triathlon, qui utiliseront (à quelques exceptions près) le même parcours, offrant ainsi aux para-triathlètes un cadre idéal au cœur de Paris pour leurs performances passionnantes. Pour la troisième édition du Para Triathlon aux Jeux Paralympiques, Paris 2024 proposera des parcours au terrain vallonné qui feront vivre le suspense du public jusqu’à la ligne d’arrivée. Des parcours techniques et exigeants qui pourraient donner une chance à Alexis Hanquinquant (FRA) de remporter son deuxième titre paralympique consécutif.

Les 120 para-triathlètes en lice dans les six catégories s’élanceront les 1er et 2 septembre 2024 pour s’affronter pour les 11 titres paralympiques en jeu.

Les athlètes des catégories PTS2 à PTS5 (handicap physique ou neurologique utilisant des vélos réguliers ou de contre-la-montre) seront les premiers à concourir le 1er septembre, suivis par les athlètes du PTWC (handicap des membres inférieurs ou lésion de la moelle épinière nécessitant l’utilisation d’un vélo à main). pour la partie vélo et un fauteuil roulant de sport) et catégories PTVI (handicap visuel) le 2 septembre.

Ils partiront du ponton flottant au pied du Pont Alexandre III pour une boucle de nage de 750 m jusqu’au Pont des Invalides avant de revenir aux Ports des Invalides et à la première zone de transition (natation/vélo). Ensuite, les athlètes effectueront une première distance de parcours vélo de 1 500 m, accédant au Quai d’Orsay via une rampe juste en amont du Pont de l’Alma avant de revenir au Pont Alexandre III et d’effectuer cinq boucles de 3,7 km pour boucler le parcours vélo de 20 km. . Cette boucle longera l’avenue Winston Churchill en passant devant le Grand Palais et le Petit Palais, l’avenue des Champs-Elysées, l’avenue Montaigne et la rue François 1er avant de traverser la Seine au niveau du pont des Invalides. Ils atteindront ensuite la deuxième zone de transition (vélo/course à pied) sur le Pont Alexandre III, puis rejoindront le Port du Gros Caillou avant de revenir par le Quai d’Orsay.

Cadre de ce qui s’annonce comme un point culminant à couper le souffle, le parcours empruntera le Cours de la Reine, le Pont de la Concorde et le Quai d’Orsay, avant d’effectuer deux boucles et un virage à 180 degrés sur le Boulevard Saint-Germain pour une arrivée spectaculaire sur le Pont Alexandre III, bouclant une course de 5 km. Nous ne pouvons déjà pas attendre !

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « À Paris 2024, nous avons souhaité mettre à l’honneur le triathlon, en raison de sa popularité à la fois en tant que sport olympique depuis sa première apparition aux Jeux en 2000 et dans la société au sens large, où il gagne de plus en plus de terrain. et plus de fans. Un soin tout particulier a été apporté à la création des parcours de triathlon et de Para triathlon, qui seront tout aussi spectaculaires, au cœur de la ville et à côté de certains des plus beaux monuments parisiens. Avec l’épreuve de natation dans la Seine, l’édition Paris 2024 du triathlon et du Para triathlon contribuera à terme à laisser un héritage à la région et aux Parisiens, la baignabilité de la Seine et de la Marne représentant un objectif majeur depuis la création de la Seine et de la Marne. phase d’appel d’offres. Encore une fois, on va se régaler, et on a hâte de retrouver les sportifs dans ce magnifique terrain de jeu !

Marisol Casado, Présidente de World Triathlon : « Le déroulement des épreuves de triathlon et para triathlon à Paris est tout simplement tout ce dont nous rêvons depuis des années pour la famille du triathlon. Les battements du cœur de la ville résonneront au rythme de la course, alors que les athlètes nageront, feront du vélo et courront en plein cœur du…