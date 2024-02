Paris 2024 dévoile le seul site spécialement construit pour les Jeux olympiques dans la ville, cinq mois avant les Jeux d’été

PARIS – Dans l’effervescence de l’attente des Jeux olympiques de 2024, les organisateurs et les responsables de la mairie de Paris ont inauguré dimanche le premier – et le seul – site spécialement construit dans la capitale française pour les Jeux de cet été, niché dans un quartier ouvrier multiculturel.

L’Adidas Arena de la Porte de la Chapelle – l’un des quartiers les plus pauvres de Paris – est prête et « opérationnelle » environ cinq mois avant le début des Jeux, ont indiqué des responsables. Il est présenté comme une preuve de la préparation et de l’engagement de la ville envers la communauté sportive mondiale et ses résidents.

Ce site accueillera des épreuves de badminton et de gymnastique rythmique lors des Jeux olympiques de 2024 et devrait faire partie d’efforts plus larges visant à revitaliser les communautés locales. Pour les Jeux paralympiques, il accueillera également des athlètes participant à des épreuves de badminton et d’haltérophilie.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est déclarée dimanche « fière » qu’un quartier autrefois décrit comme « une zone interdite » commence désormais à se transformer. « Avant, les gens se moquaient de nous », dit-elle. «Le changement est possible.»

L’inauguration représente une étape importante, compte tenu des problèmes qui ont entravé sa construction. L’installation, d’un coût d’environ 138 millions d’euros (150 millions de dollars) et nécessitant 1 500 tonnes d’acier, a obligé les organisateurs à se procurer des matériaux auprès de sources alternatives dans un contexte de problèmes d’approvisionnement causés par la guerre russe en Ukraine.

Les responsables affirment que c’est également un symbole du désir de la ville d’accueillir des jeux « durables », ayant été construit avec des matériaux recyclés et du bois et doté d’un toit vert. Ce sera également la première arène de ce type en France à disposer d’une « salle sensorielle » destinée aux personnes souffrant de troubles cognitifs.

Baptisé Adidas Arena grâce à un partenariat lucratif d’une valeur d’environ 2,8 millions d’euros (3 millions de dollars) par an avec la marque de vêtements de sport, le lieu peut accueillir jusqu’à 8 000 spectateurs pour un large éventail d’événements sportifs et de spectacles en direct.

Il deviendra également le siège du club de basket de Paris. Deux gymnases à côté du site fourniront des installations sportives indispensables à cette communauté négligée, selon la mairie. Ces dernières années, ce lieu a accueilli des centaines de migrants et de demandeurs d’asile vivant dans des conditions sordides dans des camps de fortune régulièrement évacués par la police.

Les organisateurs des Jeux ont choisi de ne pas construire autant de bâtiments spécialement construits que lors des Jeux précédents dans d’autres villes hôtes. Parmi les autres travaux de construction majeurs pour 2024 figurent le village olympique, qui abritera environ 15 000 athlètes et officiels, et la piscine, tous deux situés techniquement en dehors de Paris, dans une zone suburbaine au nord de la ville.

