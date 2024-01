Paris 2024 a choisi ses relayeurs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

Suite à l’annonce des premiers relayeurs et capitaines des relais par équipes, Paris 2024 a eu cette semaine de bonnes nouvelles pour 80% des 11 000 personnes qui vivront l’expérience unique de porter la flamme sur les relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024.

Le 15 janvier, ils ont reçu la confirmation qu’ils porteraient la flamme lors du relais de la flamme olympique ou paralaympique. Les identités définitives seront révélées au public d’ici avril. Certains seront même gardés secrets jusqu’au dernier moment pour entretenir la surprise, notamment des sportifs et personnalités.

Les relayeurs désormais sélectionnés rejoignent la grande famille des Précurseurs, tous ceux qui pratiquent et vivent le sport au quotidien et qui feront du relais de la flamme Paris 2024 une réussite. Qu’ils soient anonymes ou bien connus du grand public, ils seront les premiers visages de ce Relais.

Ce qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils partagent l’une des trois énergies qui façonnent l’identité du relais de la flamme : l’énergie du sport, l’énergie des communautés ou encore l’énergie des territoires.

A titre d’exemple parmi les sélectionnés dans le cadre de la campagne Club Paris 2024 : Benjamin, musicien de 43 ans a parcouru la France à vélo malgré sa paraplégie ; Hayet, une bénévole de 21 ans est engagée dans l’éducation par le sport dans les quartiers prioritaires ; Marc est un sportif aguerri qui, à 70 ans, ne se lasse toujours pas des défis extrêmes ; Marie, 37 ans, œuvre au quotidien pour lutter contre les maladies chroniques et aider les enfants autistes ; William est un skipper de 30 ans passionné par l’innovation nautique ; et Ranitea est une étudiante polynésienne de 19 ans très engagée dans le développement du sport féminin.

Les relayeurs seront de tous âges, 50% de femmes et 50% d’hommes, et ils représentent 100% des départements français.

Le relais de la flamme paralympique aura lieu du 25 au 28 août. @Paris 2024

Ouvrir la voie aux Jeux et aux célébrations

Événements phares marquant le début des Jeux et les célébrations, les relais des flammes olympiques et paralympiques, soutenus par leurs sponsors officiels, Coca-Cola, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, sont des occasions uniques qui distinguent les Jeux Olympiques et Paralympiques des tout autre événement sportif dans le monde. L’arrivée de la flamme olympique à Marseille, à bord du trois-mâts Belem le 8 mai 2024, lancera le départ du voyage des relayeurs dans toute la France.

La mission est de faire monter l’enthousiasme dans toutes les régions des pays hôtes pour préparer le public à l’arrivée des Jeux. Pendant près de trois mois, du 8 mai au 26 juillet 2024, 10 000 porteurs de la flamme olympique seront à la rencontre des Français dans plus de 400 villes, dont cinq régions d’outre-mer (Guyane, La Réunion, Polynésie française, Guadeloupe et Martinique) avant l’ouverture des Jeux Olympiques. Cérémonie.

Ils vont à nouveau remobiliser le pays avant le match retour de Paris 2024, les Jeux Paralympiques. Pendant quatre jours, du 25 au 28 août 2024, le relais de la flamme paralympique traversera plus de 50 villes avant la cérémonie d’ouverture au cœur de la capitale, place de la Concorde.

Six relais par équipes paralympiques

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, le relais de la flamme paralympique de Paris 2024 et le relais de la flamme olympique mettront en vedette des équipes de relais de 24 personnes, composées de champions, d’athlètes du quotidien, de bénévoles, d’arbitres et d’entraîneurs. Ils seront organisés pour diffuser l’énergie du sport et du travail d’équipe dans tout le pays en France avant la cérémonie d’ouverture de chaque Jeux.

Pour le relais de la flamme paralympique, qui se déroulera du 25 au 28 août, 200 relayeurs prendront part aux relais par équipes, et six relais seront organisés par le Comité paralympique et sportif français (CPSF) pour représenter l’identité du parasport.

De plus, dans le cadre du relais de la flamme olympique, les sports paralympiques et adaptés joueront un rôle de premier plan tout au long du parcours. En effet, la Fédération française du handisport (FFH), aura l’honneur d’organiser le relais inaugural par équipes le 10 mai dans le Var, à Saint-Raphaël.

Sélection des relayeurs

La sélection des Porteurs du Flambeau mobilise tout l’écosystème de Paris 2024 depuis le 1er juin 2023.

Pour trouver les relayeurs, du 1er juin au 15 octobre 2023, Paris 2024 a mobilisé une multitude de partenaires de son écosystème, forts de leur forte capacité d’engagement et de leurs liens avec les territoires : les sponsors officiels des relais de la flamme, les entreprises partenaires, les sports mouvement, les acteurs des Jeux et les régions visitées par les Relais ont tous contribué à cette sélection via différents modes : candidatures, parrainages, concours, tirages au sort, etc. Toutes les personnes sélectionnées partagent l’une des trois énergies du Relais de la Flamme : l’énergie du sport. , l’énergie des communautés ou l’énergie des régions.

Plus de 100 000 candidatures et/ou nominations ont été récoltées via les différentes campagnes des deux sponsors du Relais de la Flamme et du Club Paris 2024 :

30 000 nominations via la campagne Club Paris 2024 – jusqu’au 30 juin 2023

15 000 candidats via la campagne Coca-Cola – jusqu’au 15 octobre 2023

55 000 candidats via les campagnes Banques Populaires et Caisse d’Epargne – jusqu’au 30 septembre 2023.

La flamme paralympique de Paris 2024 débutera son voyage depuis Stoke-Mandeville, en Angleterre, où le mouvement paralympique trouve ses premières racines. @Paris 2024

Voix de motivation

Tony Estanguet (troisième de gauche à droite) est le président de Paris 2024. @Paris 2024

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Le relais de la flamme est avant tout une aventure humaine, représentée par les histoires de chaque relayeur. Qu’ils soient athlètes ou passionnés de sport, engagés auprès de leur communauté locale ou impliqués dans des projets communautaires porteurs de sens, les personnes que nous appelons les Précurseurs représentent la richesse et la diversité de notre société. Avec eux, le Relais de la Flamme sera un merveilleux moment d’ouverture, de transmission et de partage. Félicitations à tous nos relayeurs et au plaisir de vous retrouver sur les routes de France, à partir du 8 mai 2024, pour vivre ensemble cette fabuleuse aventure !

Claire Revenu, directrice générale de Coca-Cola, Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 : « Les relayeurs que nous avons sélectionnés l’ont été pour leur parcours et leur histoire uniques. Leur rôle ne sera pas seulement de transmettre le flambeau, ils deviendront les porteurs d’un message puissant, diffusant l’unité qui caractérise les Jeux Olympiques. En portant la Flamme, ils représentent l’ouverture, le partage et la transmission entre les individus, les cultures et les nations, renforçant l’idée que le sport peut inciter le monde à s’unir pour célébrer la performance, l’excellence et le fair-play (…). Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont accordé leur confiance et partagé une partie de leur histoire. Parmi eux, nous avons sélectionné des consommateurs, des jeunes de Sport dans la Ville, mais aussi des salariés d’entreprises, des sportifs, des créateurs de contenus, des personnalités publiques, des partenaires et des clients.

Pierre-Laurent Berne, Directeur du Développement de la Banque Populaire : « La Banque Populaire est ravie de s’impliquer dans le relais des flammes olympique et paralympique et de profiter de cette occasion pour mettre à l’honneur ceux qui font la fierté de tous nos territoires en faisant connaître eux-mêmes dans leur propre région. Avec tous les futurs Porteurs du Flambeau, nous partageons réussite et énergie dans leurs entreprises. Nous avons hâte de partager ces moments inoubliables avec eux.

Jacques-Olivier Hurbal, directeur du développement de la Caisse d’Epargne : « En tant que sponsor des relais des flammes olympique et paralympique, la Caisse d’Epargne est fière de pouvoir mettre en lumière les femmes et les hommes qui inspirent nos territoires et contribuent à créer du lien en favorisant l’engagement et le vivre ensemble. Les porteurs du flambeau représenteront ces contributions dans le contexte local dans lequel nous nous engageons en tant que banques coopératives régionales.

À propos de Paris 2024

La mission du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, conformément au contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, est de planifier, organiser, financer et organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le plus grand événement sportif au monde, avec un impact médiatique sans précédent. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 400 athlètes paralympiques, issus respectivement de 206 et 182 délégations, répartis sur cinq continents. Ils sont regardés par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde, pour un total de plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils sont sans égal dans les événements sportifs, économiques et culturels à travers le monde, et cette puissance contribue à accroître leur impact.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est dirigé par Tony Estanguet, triple champion olympique. Il est animé par un Conseil d’Administration, dans lequel siègent tous les membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’État, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, la Conseil départemental de Seine Saint-Denis, représentants des collectivités locales impliquées dans les Jeux, de la société civile et des entreprises partenaires.