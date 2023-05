Parineeti repérée pour la première fois après ses fiançailles, exhibe sa bague en diamant

Fiançailles de Parineeti Chopra : Après ses fiançailles avec Raghav Chadha, l’actrice Parineeti Chopra a été aperçue dans un look décontracté à l’aéroport de Mumbai. En voyant Pari, le personnel de l’aéroport et les fans n’ont pas pu s’empêcher de se faire cliquer. Pour le look de l’aéroport, elle a enfilé un t-shirt blanc associé à une veste beige et un pantalon en jean. De plus, Parineeti a été vu portant un énorme sac fourre-tout avec une paire de lunettes de soleil noires. Parineeti a également été vue exhibant sa bague de fiançailles. Regarder la vidéo.