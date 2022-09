Parineeti Chopra va nettoyer les plages de Mumbai après Ganpati Visarjan

L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra, qui est une utilisatrice active d’Instagram, motive souvent ses fans à être des citoyens responsables. Dimanche, l’actrice a annoncé qu’elle allait nettoyer les plages de Mumbai poCélébrations de St-Ganesh Chaturthi.



Insistant sur la nécessité de célébrer le festival sans nuire à l’environnement, Parineeti Chopra a déclaré : « Je vous souhaite à tous un très très joyeux Ganeshotsav et j’espère que Ganpati Bappa nous accordera sagesse et prospérité. Alors que nous célébrons ce beau festival de bon augure, nous avons tendance à oubliez ce qui se passe après la fin des festivités.”



Elle a ajouté : “Chaque année pendant Ganpati Visarjan, nous laissons derrière nous d’immenses déchets sur nos plages qui se retrouvent malheureusement dans l’eau. Cela pollue non seulement la mer mais cause également beaucoup de dégâts qui peuvent entraîner la mort massive de nos animaux marins. Comme nous célébrer ce festival avec toute la vigueur, nous devons également prendre la responsabilité de nettoyer avec la même énergie et de protéger à la fois notre vie marine ainsi que notre propre planète.”







Les idoles de Ganesha sont généralement constituées d’argile, de plâtre de Paris (POP), de plastique et de ciment. Des peintures toxiques et des fleurs sont également utilisées pour décorer les statues. Et lorsque le visarjan a lieu, les idoles ainsi que ces matériaux toxiques s’infiltrent dans l’eau qui vit pendant des décennies dans les plans d’eau, laissant un impact indélébile sur l’écosystème.



Parineeti s’est associé à la fondation Divjay et à la fondation Bhamla pour cette cause. “Le 10 septembre 2022, rejoignez-moi pour nettoyer nos plages et les débarrasser des débris. Je suis sûr que cela rendrait Bappa vraiment heureux. Alors, faisons Cleanotsav 2022 est un grand succès”, a-t-elle ajouté. (Avec les entrées de l’ANI)