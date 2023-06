Parineeti Chopra trollé pour avoir refusé de se faire cliquer, les internautes disent ‘iski shaadi pe bhi mat lena photos’

Parineeti Chopra est sous les feux de la rampe depuis le début de l’année lorsqu’elle a été aperçue avec le politicien Raghav Chadha dans plusieurs lieux publics et enfin, l’actrice et le chef du parti Aam Aadmi (AAP) ont échangé des bagues lors d’une cérémonie intime le 13 mai à Kapurthala. Maison à Dehli.

Le dimanche 25 juin, l’actrice de Ladies vs Ricky Bahl a de nouveau été repérée par les paparazzi et elle a refusé de poser pour eux. Dans la vidéo, partagée par Instant Bollywood sur sa page Instagram, on peut voir la sécurité de Parineeti dire aux déclencheurs d’arrêter de cliquer sur ses photos alors qu’elle essaie de se cacher d’eux.

Cependant, les internautes trollent brutalement l’actrice pour son geste dans la section des commentaires. L’un d’eux a dit : « Elle a une attitude pleine », tandis qu’un autre a écrit : « Iski shaadi pe bhi mat lena photos, tab isse samajh aaega (Ne cliquez même pas sur ses photos lors de son mariage, alors elle comprendra) ». Un autre a même plaisanté, « Chadha Ji se jhagda hua hai lagta hai (il semble qu’elle s’est battue avec Raghav Chadha). »





Pendant ce temps, sur le front du travail, Parineeti Chopra sera ensuite vue dans le biopic de l’ingénieur minier en chef Jaswant Singh Gill, dont le rôle sera joué par Akshay Kumar. Bien que son titre et sa date de sortie n’aient pas encore été annoncés, les experts du commerce ont annoncé que le film intitulé The Great Indian Rescue sortira en salles le 5 octobre 2023.

L’actrice a également un autre biopic dans son minou, Amar Singh Chamkila. Réalisé par Imtiaz Ali, le film est basé sur la vie du célèbre chanteur punjabi du même nom. Diljit Dosanjh incarne le rôle principal et l’actrice joue sa femme Amarjot Kaur. La comédie musicale AR Rahman sortira sur Netflix en 2024.

