Parineeti Chopra sur la lutte contre le sexisme

Parineeti Chopra est une actrice bien établie de Bollywood avec des films comme « Ishqazaade », « The Girl On The Train » et « Kesari » à son actif. On pourrait imaginer qu’une star comme elle ne serait pas soumise à quelque chose comme le patriarcat et le sexisme. Mais l’acteur a révélé qu’elle aussi a été victime des maux sociaux de la société.

En parlant de sa dernière sortie ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ – qui a eu une seconde vie avec une sortie OTT la semaine dernière – Parineeti dit que les femmes doivent faire face au sexisme au quotidien.

« Ce film est écrit de manière unique. Les gens sont devenus si immunisés contre le patriarcat qu’ils n’y pensent même pas. Les femmes en Inde sont confrontées à cela tous les jours. Quand je fais rénover ma maison, les entrepreneurs ne me parlent pas correctement parce que je suis une femme. Ils demandent s’il y a quelqu’un d’autre à la maison à qui ils peuvent parler. Je dis : ‘Non, j’ai acheté cette maison, j’ai fait les paiements. C’est à moi donc je choisirai les tuiles. Quand je leur dis de me parler, ils refusent. Ce film a beaucoup de similitudes avec ma vie personnelle », a-t-elle déclaré à Film Companion.

Parineeti a également partagé un incident où, lors du tournage d’une scène particulière du film, elle s’est souvenue de son enfance. Elle a dit : « Cela m’a rappelé la petite ville dans laquelle j’ai grandi, où les femmes n’avaient pas le droit de manger tant que les hommes ne s’étaient pas endormis. Ils ne pouvaient pas manger tant que les hommes étaient encore assis à la table à manger. Même chez moi, ma mère n’avait pas le droit de s’asseoir et de manger. Ce n’est pas que mon père lui ait fait faire ça, mais c’était une règle tacite dans la maison.

En parlant de son personnage (Sandy) dans le film, Parineeti dit qu’elle et Sandy essayaient de montrer à quel point le patriarcat est accepté en Inde et combien ils souhaitent que cela change.

Parineeti a été vue pour la dernière fois dans le biopic de Saina Nehwal, ‘Saina’. On la verra ensuite dans « Animal » de Sandeep Reddy Vanga, aux côtés de Ranbir Kapoor, Anil Kapoor et Bobby Deol.