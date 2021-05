Parineeti Chopra s’ouvre sur des films qui ne fonctionnent pas au box-office, dit «était malade et fatiguée que les gens remettent en question ses talents d’actrice» | Nouvelles des gens

New Delhi: Parineeti Chopra a lancé sa carrière à Bollywood avec «Ladies Vs Ricky Bahl» aux côtés de Ranveer Singh. Plus tard, elle a livré plusieurs films à succès mais a également eu quelques ratés au box-office.

Oflate, l’actrice ‘Ishaqzaade’ a reçu des critiques positives pour son film récemment sorti ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’.

Dans une interview avec Bollywood Hungama, Parineeti Chopra a révélé le succès et l’échec de sa carrière. Elle a déclaré qu’en dépit de faire de son mieux, les projets pour lesquels elle optait ne mettaient pas en valeur ses capacités.

« Si vous avez du talent et que ce talent peut être mis en valeur, c’est la plus grande réussite d’un acteur. Il y a tellement d’acteurs talentueux mais qui ne trouvent pas un bon scénario pour le présenter. Ils ne cessent de dire qu’ils sont talentueux mais ils sont incapables de le présenter, c’est la situation la plus malheureuse. Cependant, avec moi, c’était l’inverse. Quand j’ai commencé, mes premiers films étaient bons, j’ai eu tous les prix pour eux, j’ai eu toute l’appréciation pour eux Mais après cela, tout à coup, mes talents d’acteur ont été remis en question parce que les films ne fonctionnaient pas », a déclaré Parineeti.

« Kisi ne unn films ko question nahi kiya ke yaar ce film ne lui a pas rendu justice. Alors j’ai finalement voulu attendre et être patient, en pensant que je ne ferai que des films qui montreront mon talent à sa pleine capacité. C’est pourquoi je a fait ce film (Sandeep Aur Pinky Faraar), c’est pourquoi j’ai fait «Saina» et «Girl on the Train». Parce que j’en avais marre d’entendre les gens dire que je ne fais pas de mon mieux. Je faisais toujours de mon mieux mais peut-être que le matériel n’était pas quelque chose qui mettait en valeur mon meilleur. Donc ma cupidité était, je vais donner mon 100 pour cent, me donner le scénario », a-t-elle ajouté.

Parineeti a eu trois sorties consécutives cette année. Elle a été vue dans «Girl On The Train», «Saina» et «Sandeep Aur Pinky Faraar». Les trois films sont sortis sur différentes plates-formes OTT et ont reçu de bonnes réponses de la part des critiques et des fans.