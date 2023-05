Parineeti Chopra "Secteur" Sont les suspects habituels – Voir à l’intérieur

Parineeti Chopra, qui s’est fiancée au chef du PAA Raghav Chadha plus tôt ce mois-ci, partage de temps en temps de nouveaux extraits des célébrations grandioses mais intimes. Aujourd’hui, elle s’extasie sur une photo de ses « principaux » – ses frères Shivang et Sahaj, et Raghav Chadha. La photo a été partagée par les frères et sœurs de Parineeti sur Instagram et elle n’a pas pu s’empêcher de la partager sur les Stories. « Principal », lire la légende. Sur la photo, Raghav Chadha partage un câlin latéral avec Shivang et Sahaj. Le trio, portant des tenues traditionnelles dans le même ton ivoire, a l’air fringant.

Voir l’histoire Instagram de Parineeti Chopra ici :

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés le 13 mai. Ils ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec des images surréalistes de la cérémonie. Alors que l’adorable légende de Parineeti disait : « Tout ce pour quoi j’ai prié… J’ai dit oui ! (icône de l’anneau) », a écrit Raghav : « Tout ce pour quoi j’ai prié. Elle a dit oui! (icône de l’anneau). «

Parineeti Chopra a également révélé comment elle savait que Raghav Chadha était « celui ». Il disait : « Quand tu sais, tu sais. Un petit-déjeuner ensemble et je savais – j’avais rencontré celui-là. L’homme le plus merveilleux dont la force tranquille serait apaisante, paisible et inspirante. Son soutien, son humour, son esprit et son amitié sont un pur bonheur. Il est ma maison. Notre fête de fiançailles était comme vivre un rêve – un rêve se déroulant magnifiquement au milieu de l’amour, des rires, de l’émotion et des tonnes de danse ! Alors que nous étreignions ceux que nous aimions le plus et célébrions avec eux, les émotions débordaient. En tant que petite fille émerveillée par les histoires de princesse, j’avais imaginé comment mon conte de fées commencerait. Maintenant que c’est le cas, c’est encore mieux que ce que j’avais imaginé. »

Côté travail, Parineeti Chopra a été vue pour la dernière fois en Uunchai, qui mettait également en vedette Amitabh Bachchan, Boman Irani et Anupam Kher. Ses projets à venir incluent Chamkila, réalisé par Imtiaz Ali, et Tinu Suresh Desai’s Capsule Gill.