Parineeti Chopra revient à Mumbai avec un sindoor, une choora rose et rougit après que papa ait demandé « jiju kaise hai »

Parineeti Chopra est retournée à Mumbai après son mariage avec Raghav Chadha. Le look de Parineeti et sa brève interaction avec les paparazzi sont devenus viraux sur Internet.

L’actrice nouvellement mariée Parineeti Chopra est revenue à Mumbai, deux semaines après son mariage, et ses vidéos et photos de l’aéroport sont devenues virales. Après avoir épousé le leader de l’AAP, Raghav Chadha, le 24 septembre, Parineeti Chopra est retournée à Mumbai le 10 octobre. L’actrice arborait un sindoor sur le front et portait également des bracelets choora roses.

Mardi, Parineeti a atterri à l’aéroport de Mumbai et a été repérée par les paparazzi. Il s’agit de la première apparition de Parineeti à Mumbai depuis son mariage. Parineeti portait une tenue entièrement noire, avec un blazer noir sur un t-shirt décontracté, associé à des baskets blanches.

Alors que Parineeti se dirigeait vers sa voiture, elle a eu une brève interaction avec des photographes. L’un des papas lui a demandé : « Jiju kaise hai humare (Comment va notre beau-frère) ? Parineeti a ri, rougi et a répondu : « Bilkul theek hai (Il va bien). »

Dès que la vidéo a été partagée, elle est devenue virale instantanément. Le look minimal de Parineeti et le sindoor ont conquis Internet. Un internaute a écrit : « 1ère actrice que j’ai vue avec Sindoor quelques jours après le mariage. D’autres n’ont mis Sindoor que le jour de leur arrivée à l’aéroport après le mariage, le lendemain, pas de Sindoor. » Un autre internaute a écrit : « Kitnaa sharma rahi hai ». Un internaute a écrit : « Khushi dekh rahe ho ».

Le mariage de Parineeti-Raghav

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage intime en présence des membres de leur famille et de leurs amis au palais Leela d’Udaipur le dimanche 24 septembre. Le lendemain, le couple a partagé leurs photos fascinantes de leurs festivités de mariage sur leur Poignées Instagram.

« Dès la première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement chanceux d’être enfin M. et Mme ! Nous n’aurions pas pu vivre l’un sans l’autre… Notre éternité commence maintenant « , l’actrice de Bollywood et leader du parti Aam Aadmi (AAP) a légendé ces photos, qui sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Côté travail, Parineeti a été vu dans le dernier film d’Akshay Kumar, Mission Raniganj.