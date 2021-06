Parineeti Chopra révèle qu’elle a signé des films sans enthousiasme

Parineeti Chopra, qui a profité du succès de ses trois films « The Girl On The Train », « Saina » et « Sandeep Aur Pinky Faraar » sortis plus tôt cette année sur les plateformes OTT, a admis qu’elle n’était pas satisfaite de sa carrière et l’a fait scènes dont elle n’était pas convaincue.

Dans une interview avec ETimes, elle a parlé de signer des films sans enthousiasme et il y a eu de nombreux cas où elle savait que c’était un mauvais film et est rentrée chez elle malheureuse. « Oui, de nombreuses scènes dans de nombreux films au cours des cinq dernières années. J’étais très mécontent du travail que je faisais. J’avais confiance en moi, mais les cinéastes ne voulaient tout simplement pas m’offrir les rôles que j’attendais. Je signais des films sans conviction. J’étais dans un état constant d’insatisfaction. Je serai éternellement redevable à trois réalisateurs Amol Gupte (Saina), Dibakar Banerjee (Sandeep Aur Pinky Faraar) et Ribhu Dasgupta (The Girl On The Train) », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait modifier une scène dont elle n’était pas convaincue, Parineeti a déclaré: « Si cela s’était produit, les films auraient été meilleurs. Il n’y a pas eu de relation à double sens avec les réalisateurs et donc, il Il y a eu de nombreuses occasions où je savais que c’était un mauvais film et je suis rentré chez moi malheureux. »

Elle a également ajouté qu’elle n’avait jamais fait de film pour de l’argent : « Heureusement, je suis bien payée et je ne ferai jamais de film pour les mauvaises raisons. Maintenant, mon message aux cinéastes est le suivant : veuillez regarder mes trois derniers films et proposez-moi les rôles J’adorerais le faire », a déclaré Parineeti.

Parineeti Chopra a fait ses débuts avec un rôle de soutien dans « Ladies Vs Ricky Bahl » en 2011. Certains de ses travaux incluent également des films comme « Ishaqzaade », « Shuddh Desi Romance », « Hasee Toh Phasee » et « Golmaal Again ». Son prochain film est « Animal » en face avec Ranbir Kapoor.