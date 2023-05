Parineeti Chopra révèle comment elle est tombée amoureuse de Raghav Chadha, partage une photo de lui essuyant ses larmes : « Un petit-déjeuner ensemble… »

Parineeti Chopra a partagé de nouvelles photos inédites de ses fiançailles avec le politicien Raghav Chadha et, pour la première fois, a révélé à quel point elle était sûre qu’il était fait pour elle. Parineeti et Raghav se sont fiancés plus tôt ce mois-ci à Delhi en présence d’amis proches et de leur famille. Une date de mariage n’a pas encore été finalisée.

Lundi, Parineeti s’est rendue sur Instagram pour partager de nouvelles photos inédites de leurs fiançailles, qui ont eu lieu à la Kapurthala House de Delhi plus tôt ce mois-ci. Les images montrent divers moments de leurs fiançailles, dont l’un des couples se serrant dans ses bras. D’autres incluent un avec le cousin de Parineeti, l’actrice Priyanka Chopra les bénissant. Une photo mignonne et franche montre Parineeti devenant émotive et Raghav essuyant ses larmes.





Dans la légende, l’actrice a expliqué comment elle savait que Raghav était « la seule » pour elle. «Quand vous savez, vous savez», a-t-elle écrit, ajoutant: «Un petit-déjeuner ensemble et je savais – j’avais rencontré celui-là. L’homme le plus merveilleux dont la force tranquille serait apaisante, paisible et inspirante. Son soutien, son humour, son esprit et son amitié sont un pur bonheur. Il est ma maison.

Parlant de leur fête de fiançailles, Parineeti a ajouté : « Notre fête de fiançailles était comme vivre un rêve – un rêve qui se déroule magnifiquement au milieu de l’amour, des rires, des émotions et beaucoup de danse ! Alors que nous étreignions ceux que nous aimions le plus et célébrions avec eux, les émotions débordaient. En tant que petite fille émerveillée par les histoires de princesse, j’avais imaginé comment mon conte de fées commencerait. Maintenant que c’est le cas, c’est encore mieux que ce que j’avais imaginé.

Le frère de Parineeti, Shivang Chopra, a commenté le post : « Le plus doux rappel de ce jour. » Saba Pataudi a ajouté : « Félicitations et que Dieu vous bénisse tous les deux pour ce beau voyage qui nous attend… ! J’aime beaucoup Pari. De nombreux autres fans ont qualifié Priyanka Chopra d’appliquer le tika (vermillon) sur la tête de Raghav comme le « moment le plus mignon ».