Parineeti Chopra répond à Arjun Kapoor alors qu’il lui demande de devenir sa photographe | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Parineeti Chopra profite de longues vacances et continue de nous rendre jaloux en téléchargeant de superbes photos sur son Instagram. L’actrice jouait auparavant en Turquie et se trouve maintenant dans la belle Autriche.

Parineeti s’est rendue sur son compte Instagram lundi 28 juin pour partager des selfies du pays européen et a sous-titré son message, « Je prends des selfies maintenant ».

Commentant sa publication, Arjun Kapoor a demandé à l’actrice de devenir son photographe. « Je vais vous donner mon appareil photo et prendre le mien aussi », a commenté Arjun.

Parineeti a répondu de manière taquine au commentaire d’Arjun : « OHO. Corps Nayi, exigences naye (Nouveau corps, nouvelles exigences). L’actrice semble faire référence à la dernière perte de poids d’Arjun.

Plus tôt, l’acteur a posté une photo de lui avec la Land Rover Worli de Jaguar dans laquelle il avait l’air plus mince qu’avant. « Mince », a écrit Ekta Kapoor avec un emoji de cœur dans la section des commentaires. « Fit and hit », a commenté Akanksha Ranjan Kapoor.

Parineeti et Arjun ont tous deux été confrontés à des problèmes de poids corporel dans leur vie et ont travaillé très dur pour perdre des kilos supplémentaires.

Arjun a également fait ses débuts à Bollywood aux côtés de Parineeti Chopra dans Yash Raj Productions ‘Ishqzaade’ en 2012. C’était aussi la première fois que Parineeti jouait un personnage central. Le duo s’est réuni en 2018 pour « Namaste England ».

Cette année, leur troisième film ensemble « Sandeep Aur Pinky Faraar », réalisé par Dibakar Banerjee, est sorti sur Amazon Prime Video. Le film a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public.

Parineeti a déjà dit que 2021 était une année spéciale pour elle car elle avait trois sorties de films – The Girl On the Train (Netflix), Saina (Amazon Prime Videos) et Sundeep Aur Pinky Faraar (Amazon Prime Videos).

Ces films ont aidé la carrière de l’actrice à prendre une tournure positive car elle n’avait pas donné de succès ni de performance acclamée par la critique depuis un certain temps maintenant, avant eux.

Outre Sundeep Aur Pinky Faraar, Arjun a été vu dans le drame familial de Netflix « Sardar Ka Grandson » qui mettait également en vedette Neena Gupta et Rakul Preet Singh.