Parineeti Chopra rend hommage à Lata Mangeshkar avec une interprétation émouvante de sa chanson emblématique Rahen na Rahen

L’actrice Parineeti Chopra, mercredi, a partagé une vidéo d’elle chantant la chanson populaire des années 1960 Rahen na Rahen qui est un vieil original romantique du film Mamta (1966), chanté par feu Lata Mangeshkar.

L’actrice a chanté la chanson avec la plus grande grâce et mélodie, évoquant un esprit de nostalgie dans le public. La nouvelle version de la chanson a réincarné les effets de la chanson originale.





Dans la bobine, Parineeti est vue en train de chanter son cœur sur un canapé vert, vêtue d’un costume vert et d’un salwar gratuits. Elle a posté la vidéo avec la légende : « Certaines chansons ne sont pas une mélodie, elles sont un sentiment ! (Émoji scintillant et cœur vert). » Parineeti plonge dans le rythme de la chanson et lui donne sa propre tournure.

Les internautes ont adoré sa couverture et ont exprimé leur amour dans les commentaires. L’un d’eux a dit: « Omg l’esprit est époustouflé. Incroyablement incroyable. »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’actrice poste une reprise d’une chanson. Il y a quelques mois à peine, Parineeti avait posté une vidéo d’elle chantant la chanson Tu Jhoom d’Abida Parveen et Naseebo Lal, allongée par terre.

Sur le plan personnel, l’actrice s’est fiancée il y a quelques mois au politicien Raghav Chadha. En dehors de cela, Parineeti Chopra a joué pour la dernière fois dans le film Uunchai, un drame d’aventure aux côtés d’Amitabh Bachchan, Boman Irani et Anupam Kher. L’actrice sera maintenant vue dans le prochain film The Great Indian Rescue qui met également en vedette Akshay Kumar.