Parineeti Chopra reçoit un accueil chaleureux de la part de la famille de Raghav Chadha, le couple révèle qui a fait le premier pas

Parineeti Chopra reçoit un grand accueil avec des rythmes de dhol de la famille de Raghav Chadha, les internautes qualifient la vidéo de « saine ».

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont récemment mariés lors d’une cérémonie de mariage intime à Udaipur. La vidéo du mariage du couple est devenue virale sur les réseaux sociaux et maintenant, le rituel post-mariage du couple a pris d’assaut Internet.

Vendredi, Four Fold Pictures a partagé un aperçu de la façon dont Parineeti Chopra a été accueillie chez Raghav Chadha avec des rythmes de dhol. La vidéo montrait également le couple jouant à des jeux de couple et répondant à des questions telles que qui est le plus drôle et qui a fait le premier pas dans leur relation. La vidéo donnait un aperçu du doux lien entre Parineeti et sa belle-mère. À la fin de la vidéo, on peut voir Parineeti serrer Raghav Chadha dans ses bras et dire : « C’est la meilleure famille du monde parce qu’elle me fait me sentir comme une reine. »





La légende de la vidéo disait : « Une belle-fille est la lumière qui apporte le bonheur dans la vie d’une mère. Jamais vu un Bahu Swagat aussi joliment réalisé ! La famille Chadha a prévu un dhol et une décoration surprise pour @parineetichopra et @raghavchadha88 suivis de quelques jeux doux et amusants. Comme l’a dit Pari… la meilleure famille du monde. Ils lui ont sûrement fait sentir comme une REINE.

La douce vidéo du couple a laissé les internautes impressionnés et ils ont déversé leur amour sur le couple. L’un des commentaires disait : « C’est tellement beau. » Un autre a écrit : « C’est tellement sain. » Un autre fan a commenté : « Sain. J’ai encore une fois pleuré de joie pour cette fille. Un autre commentaire disait : « Le meilleur accueil pour une belle-fille. »

Parineeti Chopra a également chanté une chanson spéciale pour Raghav Chadha lors de son mariage, composée et autodidacte par l’actrice. Partageant la vidéo du mariage, l’actrice a écrit : « À mon mari. La chanson la plus importante que j’ai jamais chantée en marchant vers toi, en me cachant du baraat, en chantant ces mots….. Qu’est-ce que je dis ? O piya, chal chalein aa.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti Chopra est actuellement vue dans le film Mission Raniganj. Dirigé par Tinu Suresh Desai, le film met également en vedette Akshay Kumar, Kumud Mishra, Ravi Kishan, Pawan Malhotra et d’autres dans des rôles clés et reçoit une réponse positive du public.